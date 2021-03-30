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特斯拉勁敵 純電野馬車將亮相

記者蔡敏姿／綜合報導
中國大陸國產Mustang Mach-E首台工程試製車已經下線，新車最快將於4月上海車展發布。百度圖庫）
中國大陸國產Mustang Mach-E首台工程試製車已經下線，新車最快將於4月上海車展發布。百度圖庫）

特斯拉Model Y的勁敵來了，Mustang Mach-E是福特全新純電動SUV，目前中國大陸Mustang Mach-E首台工程試製車已經下線出廠，新車最快將於4月上海車展發布。

北京易車網報導，在續航方面，國產車型最大續航里程超過600公里，相比Model Y更占優勢。從海外媒體和車主的評價看，福特Mach-E是特斯拉Model Y最直接的競爭對手，在性能和品牌上針鋒相對。

今年1月28日，福特中國宣布旗下首款純電動SUV Mustang Mach-E將在大陸實現本土化製造。這款基於福特全球首個高性能純電動平台打造的先鋒純電SUV將在長安福特進行生產。

福特高端智能純電動汽車項目將在福特在華新能源項目——福特藍色馬赫科技（南京）有限公司的體系內得到運營。後者是由福特汽車公司與南京於2020年12月合資成立的一家全新企業。天眼查信息顯示，其註冊資本為6.25億美元，超過福特中國的2.32億美元。

不到兩個月，Mustang Mach-E就完成首輛工程試製車下線出廠，足以可見福特在新能源領域正全力加速，即將與特斯拉在全球最大汽車市場上的拉開純電之戰。

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