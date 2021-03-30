小摩：英特爾挑戰台積 邏輯錯誤

英特爾「IDM 2.0」將擴大建設晶圓廠，摩根大通證券 昨分析指出，英特爾具備美國 製造優勢，是優於台積電 的利基之一，但在代工製程、極紫外光（EUV）學習曲線及成本結構，都遠遠不如台積電。

摩根大通證券認為，英特爾想爭搶已被台積電拿下大半江山的代工商機，「根本邏輯錯誤」，不會影響台積電的營運動能。台積電昨天股價一度重回600元大關之上，終場收599元、漲9元，外資買超8,166張，連二買。

英特爾宣布啟動「IDM 2.0」以來，市場對台積電後市掀起正反論調。有別於摩根士丹利和滙豐等下修長線財測，摩根大通以財測不變表達對台積電的力挺。

摩根大通不是首家認為英特爾策略錯誤的法人。此前，知名半導體分析師陸行之也指出英特爾搞錯方向，花旗環球證券斷言「IDM 2.0」成功的機率「微乎其微」。

摩根大通對台積電重申780元目標價。另外，瑞士信貸剛結束對台積電的訪談，確認「IDM 2.0」暫不影響其2020至2025年營運成長目標，維持「優於大盤」的正向評等及650元目標價。

摩根大通彙整投資人對「IDM 2.0」最關切的十大問題，其中有人提問，台灣的「N-1」技術規範及「IDM 2.0」會否影響台積電擴建美國廠，對此該券商認為，技術規範並不限制擴產，英特爾布局也無礙美國廠，主因台積電能確保重要技術留在台灣，擴產計畫無疑慮。

就商機而言，部分投資人擔心，台積電大客戶蘋果可能轉單英特爾，不過摩根大通認為，蘋果重視效率，已經和台積電發展長期且良好的合作關係，不太可能大量轉單，尤其台積電製程還是領先一籌。