中國銀保監會出手 嚴打經營貸炒房

北京官方嚴打經營用途貸款違規流入房地產，一線城市已展開圍剿。 （本報系資料照片）

中國大陸銀保監會等三部門發布關於防止經營用途貸款 違規流入房地產 領域的通知，聯手升級監管措施，嚴打經營貸違規進入房市，並明訂於5月31日前完成清查，加大對違規問題整改和處罰。

這份通知是由中國銀保監會辦公廳、住房和城鄉建設部辦公廳和人民銀行辦公廳聯合發布，通知提及，近期一些企業和個人違規將經營用途貸款投向房地產領域問題突出，影響房地產調控政策效果，擠占支持實體經濟特別是小微企業發展的信貸資源。

第一財經報導，經營貸款是以中小企業主或個體工商戶為服務對象的融資 產品，借款人可以透過房產抵押等擔保方式獲得銀行貸款，貸款資金用於企業的經營需要。

去年以來受新冠疫情影響，政策加大紓困中小微企業的貸款力度，不少銀行經營貸利率降低，有的甚至低於普通按揭貸款水準，因此產生套利問題。

通知要求，一是要加強借款人資格核查；二是加強信貸需求審核；三是加強貸款期限管理，要根據借款人實際需求合理確定貸款期限。此外，通知還要求重點審查房產交易完成後，短期內申請經營用途貸款的融資需求合理性，對抵押人持有被抵押房產時間低於一年的，審慎確定貸款抵押成數。

今年初以來，北京、上海、廣州、深圳等多地已經對違規挪用經營貸炒房的行為展開圍剿。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這是銀保監會等部門首次系統對經營貸進行管控的政策，進一步體現房地產市場從緊從嚴的導向。

嚴躍進稱，這次政策明確空殼公司的概念，這也是首次明確沒有實際經營的小微企業的名稱，而空殼公司確實有騙貸且違規把資金投向房地產的嫌疑，類似空殼公司後續將面臨較大審查。

他分析，這兩年房產炒作出現一種做法，即先借款買房，然後透過抵押來套取資金，這是一種很隱蔽的騙貸模式。當前對此類抵押的做法進行規範，有助於打擊買房─抵押─融資─再買房的炒房模式。

諸葛找房數據研究中心分析師王小嬙認為，第1季房市升溫，尤其是一線城市升溫明顯，其中很重要的原因是經營性貸款流入房地產市場。