中國銀保監會出手 嚴打經營貸炒房
中國大陸銀保監會等三部門發布關於防止經營用途貸款違規流入房地產領域的通知，聯手升級監管措施，嚴打經營貸違規進入房市，並明訂於5月31日前完成清查，加大對違規問題整改和處罰。
這份通知是由中國銀保監會辦公廳、住房和城鄉建設部辦公廳和人民銀行辦公廳聯合發布，通知提及，近期一些企業和個人違規將經營用途貸款投向房地產領域問題突出，影響房地產調控政策效果，擠占支持實體經濟特別是小微企業發展的信貸資源。
第一財經報導，經營貸款是以中小企業主或個體工商戶為服務對象的融資產品，借款人可以透過房產抵押等擔保方式獲得銀行貸款，貸款資金用於企業的經營需要。
去年以來受新冠疫情影響，政策加大紓困中小微企業的貸款力度，不少銀行經營貸利率降低，有的甚至低於普通按揭貸款水準，因此產生套利問題。
通知要求，一是要加強借款人資格核查；二是加強信貸需求審核；三是加強貸款期限管理，要根據借款人實際需求合理確定貸款期限。此外，通知還要求重點審查房產交易完成後，短期內申請經營用途貸款的融資需求合理性，對抵押人持有被抵押房產時間低於一年的，審慎確定貸款抵押成數。
今年初以來，北京、上海、廣州、深圳等多地已經對違規挪用經營貸炒房的行為展開圍剿。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這是銀保監會等部門首次系統對經營貸進行管控的政策，進一步體現房地產市場從緊從嚴的導向。
嚴躍進稱，這次政策明確空殼公司的概念，這也是首次明確沒有實際經營的小微企業的名稱，而空殼公司確實有騙貸且違規把資金投向房地產的嫌疑，類似空殼公司後續將面臨較大審查。
他分析，這兩年房產炒作出現一種做法，即先借款買房，然後透過抵押來套取資金，這是一種很隱蔽的騙貸模式。當前對此類抵押的做法進行規範，有助於打擊買房─抵押─融資─再買房的炒房模式。
諸葛找房數據研究中心分析師王小嬙認為，第1季房市升溫，尤其是一線城市升溫明顯，其中很重要的原因是經營性貸款流入房地產市場。
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