單價新高 台積12吋晶圓擬漲400美元

市場傳出台積電12吋晶圓代工價，擬從第2季起「逐季上調」。（路透）

市場傳出台積電 將調升12吋晶圓代工價，擬從第二季起採「逐季上調」方式進行，亦即年底前12吋代工將有三波報價，部分客戶最高每片累計漲400美元，漲幅達25%，將使得台積電整體報價再創歷史新高。

對於相關傳言，台積電表示，「台積公司致力於提供客戶價值，不評論價格問題」。有IC設計業者則透露，先前多數晶圓代工廠陸續調升價格，台積電報價相對沒太大波動，但由於晶圓代工產能持續供不應求，台積電近期也開始調整價格，包括8吋、12吋都有。

半導體業界人士觀察，台積電和長期合作的大客戶多半已在前一年度議定隔年的價格與合約，今年初已因市場需求強勁，取消過往給予的折讓（約3%至5%），近期又傳出對部分客戶漲價，研判仍應為個案。

一名與台積電往來多年的IC設計業者指出，台積電先進製程技術領先，過往向來有定價優勢，先前台積電高層已多次對外強調與客戶是長期合作的夥伴關係，不會任意漲價。但現階段晶圓代工產能確實吃緊，研判台積電也會有相關策略因應。

業界認為，台積電調高部分客戶報價，應多為短期或新客戶，如非主力應用的挖礦相關訂單，主要考量挖礦商業模式不確定因素眾多，屬於短期機會財，因此台積電自然會限縮與運用價格控管相關不確定風險。

台積電挾製程領先優勢，每片晶圓代工均價居同業之冠。知名研究機構IC Insights先前出具報告提到，台積電去年每片晶圓銷售均價上升至1634美元，為歷史新高，年增逾6%。若此次逐季調升12吋代工價，預料將使得平均單價再創新高。

依據各家晶圓代工廠量產技術藍圖，台積電先進製程量產進度一馬當先，其中，5奈米量產時間領先三星 約六個月，今年內更會開始試產4奈米，並規畫2022年量產3奈米。

IC Insights指出，台積電持續穩居全球最大專業晶圓代工廠，估計每月總產能270萬片，占全球總產能13.1%，去年還有多項擴建計畫推動，包含台南南科14廠再購入兩個基地用於擴充，以及南科18第一與第二期量產外，還有第三至六期擴建計畫，同時也在中科15廠開設第10期生產線。