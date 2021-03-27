上汽集團揪海爾 攻智慧駕駛

上汽集團副總裁衛勇26日在業績說明會上指出，汽車晶片 緊缺影響可能要持續一段時間，對供應持謹慎樂觀態度。上汽和海爾集團簽協議，合作研發新材料、智慧駕駛技術。

同花順財經援引衛勇表示，晶片緊缺的現狀是由多方面因素造成的。首先，大陸汽車行業的快速恢復讓行業始料未及；其次，家電等行業對晶片需求增加，影響汽車行業的晶片供給；第三，晶片漲價導致囤貨現像；第四，雪災、火災等對晶片企業生產造成影響。

上汽集團財報顯示，去年營收 人民幣7421億元，年降12%；獲利人民幣204.3億元，年降20.2%；去年汽車銷量約560萬輛，年降10.2%。其中，新能源車銷量約32萬輛，年增73.4%。

上汽集團表示，未來將向高科技企業全面轉型，推進電動智能網聯汽車技術的產業化發展。傳統車企力爭在電動車風口上脫胎換骨，選擇強強聯手。每經網報導，上汽集團與大陸家電巨頭海爾集團近日簽署合作協議，共同致力於工業互聯網和消費互聯網的融合發展。上汽集團與海爾集團都已建成代表「數位化製造和全球化 4.0標竿水平」燈塔工廠。

根據協議，雙方將在汽車輕量化新技術新材料研發與應用、智慧物流場景下智能駕駛技術應用等方面深度合作，並打造具有差異化競爭力的智能駕駛科技公司。