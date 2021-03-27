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小米攜長城搶進電動車？ 2公司股價大漲

記者蔡敏姿／綜合報導
小米集團計畫使用車企長城汽車的工廠來生產電動汽車。（中新社）
小米集團計畫使用車企長城汽車的工廠來生產電動汽車。（中新社）

中國大陸科技巨頭小米集團將加入電動車賽道，路透援引消息報導，小米計畫使用長城汽車的工廠來製造電動汽車。小米昨（26）日也預告下周一將推出新款自主研發的晶片；受消息激勵，小米和長城兩家公司股價一路狂飆。

小米和長城汽車雙雙回應報導不屬實，雙方也未進行談判。

消息稱，小米電動車將瞄準大眾市場，與其電子產品的整體定位一致。長城汽車將提供工程諮詢服務以加速推進該項目。長城汽車過去從未向其他企業提供製造服務。兩家公司最快下周將宣布結為合作夥伴。

雖然小米集團、長城汽車回應報導不實，一切以公告為準。不過，資本市場先行反應，兩家公司股價昨日大漲，小米股價上漲6.28%，收在港幣25.4元；長城汽車飆上漲停，收在人民幣30.95元。

消息稱，小米創始人兼首席執行官雷軍認為，該公司在硬體製造方面的專長將有助於加快其電動汽車的設計和生產。除了智慧手機，小米還生產數十種聯網的智能家居產品，包括摩托車、空氣淨化器和電飯鍋。

今年以來，小米頻繁被傳出「要造車」的消息。小米造車計畫正在加速，最快將於今年4月或者5月確立，小米造車的初步品牌定位將接近小鵬汽車，主打科技智能的中高端新能源汽車市場。預計2023年左右推出第一款電動車型。消息人士稱，小米將讓汽車在其產品生態系統中與其他設備相連接。

其實，長城和小米早有過合作。上游新聞報導，長城旗下的電動汽車品牌歐拉曾在2019年和小米開始「金牌經紀人計畫」，小米向歐拉開放多達3億的粉絲資源。

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小米 汽車 電動車

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