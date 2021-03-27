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台灣景氣「全面復甦」 紅燈亮了

記者江睿智／台北27日電

中華民國國家發展委員會26日發布2月景氣對策信號，亮出代表景氣熱絡「紅燈」，綜合判斷分數40分，為台灣景氣自2010年9月金融海嘯、逾十年來再度亮出「紅燈」；分數則是創下1989年4月、近32年以來最高。國發會副主委高仙桂表示，台灣景氣「全面強勁」復甦。

國發會表示，2月景氣對策信號綜合判斷分數為40分，較上月增加3分，燈號由1月「黃紅燈」轉為「紅燈」，景氣及同時指標持續上升，反映台灣經濟持續走強。

高仙桂說，台灣景氣復甦力道強勁且穩健，消費、投資、出口三駕馬車齊頭並進。今年民間投資將破新台幣4兆元，對經濟成長有很大助益；不只電子、資通訊產業訂單滿載，石化、基本金屬、機械設備、汽車零件等傳統產業的生產，自去年下半年轉佳，台灣不僅擺脫K型復甦，可說全面復甦。

她並指出，2月景氣綜合判斷分數高達40分，有部分是因為低基期，去年2月新冠疫情爆發，工業生產、零售等指標都受到影響，基期偏低。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，2月景氣綜合判斷分數在九項構成項目中，工業生產指數、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；其餘六項燈號不變。

2月景氣對策信號構成指標，呈現紅通通，包括貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發零售及餐飲業營業額、製造業營業氣候測驗點等七項指標皆呈紅燈；海關出口值一項則亮「黃紅燈」。

台灣 指數 投資

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