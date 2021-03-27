中國人民銀行：增強人民幣匯率彈性

中國人民銀行貨幣 政策委員會召開今年第一季例會，這也是貨幣政策委員會人事改組後的第一次會議。值得注意是，與去年第四季例會相比，這次會議內容新增有關匯率 方面的表述。

人行披露，貨幣政策委員會第一季例會於24日召開，這次會議內容延續去年第四季例會的總體基調。會議指出，要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

此外，這也是貨幣政策委員會人事調整後召開的第一次例會。

根據大陸國務院辦公廳發布的通知，中國社會科學院國家高端智庫首席專家蔡昉、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴為新任貨幣政策委員會委員；中國人民大學校長劉偉、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿卸任貨幣政策委員會委員。

在貸款利率 方面，會議強調，要健全市場化利率形成和傳導機制，完善人行政策利率體系，繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低。

第一財經引述中國銀行研究院研究員李義舉認為，預計人民幣兌美元匯率將保持平穩，既難有明顯貶值，也難有明顯升值。

他指出，一是大陸經濟基本面向好，預計經濟增速將回歸至正常區間，這為人民幣匯率穩健運行奠定良好基礎。二是未來中美利差將保持穩定。雖然美國通膨預期升溫，中美利差有所收窄，但從歷史來看，中美利差依舊處於高點，大陸資本市場吸引力仍然較大，資本流動整體將保持均衡態勢。三是逆周期管理政策有助於外匯市場穩定。

李義舉也認為，需要注意的是未來人民幣匯率走勢也存在變數，尤其中美關係不確定性仍然較大，可能對人民幣匯率帶來貶值壓力。