習近平走訪福建 鼓勵企業創新「不問出身」

中國國家主席習近平到福州市福建福光股份有限公司考察。（新華社）

中國 國家主席習近平 24日走訪海康威視、華為的主要鏡頭供應商福光股份，他表示，創新不問出身，只要能為國家作出貢獻，國家都會全力支持。

福光是中國安防百強企業，從事軍用特種光學鏡頭及光電系統、民用光學鏡頭、光學元元件等產品研發生產的企業，也是福建省重要的軍民融合企業。產品入圍中國火星探測項目，應用於神舟九號和天宮一號等重大太空裝備。公司也是海康威視、華為等企業的主要鏡頭提供商，監控用的安防鏡頭出口量為中國第一，市場占有率居全球前三名。

央視報導，正在福建福州考察的習近平24日前往福光股份有限公司，察看公司產品展示，走進企業廠房，了解精密設備生產等情況。習近平表示，國家進入科技發展第一方陣要靠創新，一味跟跑是行不通的，必須加快科技自立自強步伐。

他強調，要堅持創新在現代化建設全域中的核心地位，把創新作為一項國策，積極鼓勵支持創新。創新不問出身，只要誰能為國家作貢獻就支持誰。

福光股份股價25日收人民幣29.98元，重挫10.6%。

上海證券報報導，福光股份董事長何文波在專家的建議下，定下福光股份的成長之路，就是在技術上不斷自主創新，他果斷砍掉原先的民用望遠鏡生產業務，專注於光學鏡頭的研發。

習近平25日聽取福建省委和省政府工作彙報時表示，要深度融入共建一帶一路，辦好自由貿易試驗區，建設更高水準開放型經濟新體制。要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路。

此外，習近平24日走訪福州市三坊七巷，當地25日就舉辦首屆閩台青年（福州）古厝文化傳承研習營。央視報導，位於福州市鼓樓區的三坊七巷，是習近平擔任福州市委書記時力主保護的文物建築，三坊七巷才得以免遭拆除建樓，一大批歷史文物古蹟保留至今。

福建省台灣 青年體驗式交流中心授牌儀式和台灣建築師家園授牌儀式，也在開營儀式上舉行。據指出，福建省青年建築師協會共引進66支台灣建築師團隊、200多名台灣鄉創鄉建人才，服務112個村莊項目，加強兩岸在古厝保護、修復等領域的交流與合作。