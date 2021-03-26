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開放、出海口、中立…鴻海「3原則」做大做強電動車

記者蕭君暉／台北26日電
鴻海主導的MIH聯盟平台昨天召開首次會員聚會。圖為電動車原型。（圖：MIH聯盟提供）
鴻海主導的MIH聯盟平台昨天召開首次會員聚會。圖為電動車原型。（圖：MIH聯盟提供）

鴻海董事長劉揚偉25日表示，電動車（EV）是資通訊業的歷史機遇。今年是MIH聯盟扎根元年，必須掌握開放、出海口與中立三大原則，幫台灣產業做大做強電動事業。

鴻海主導的MIH聯盟平台25日召開首次會員聚會。劉揚偉錄製影片開場，分享一個紀錄、兩個感謝、三個原則。

去年10月16日鴻海科技日第一次推出MIH聯盟，去年 11月5日MIH聯盟會員申請書上線，至今短短140天，聯盟會員已經超過1,200 家，寫下第一個EV紀錄。

劉揚偉感謝裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，以及行政院副院長沈榮津，他說，有裕隆過去積累，以及政府今天的支持，MIH聯盟才有開放底盤打下的厚實基礎。

沈榮津支持鴻海朝電動車轉型，推動MIH平台，讓鴻海向台灣六大核心戰略產業之一的綠能電動車產業發展。

劉揚偉直言，台灣的市場限制，很難發展電動車的商業對消費者（B2C）商業模式，但以平台來做商業對商業（B2B），結合台灣人才，是台灣可以發展EV產業的商業模式。

劉揚偉強調，要做好平台有三個原則，MIH開放平台第一個原則就是開放，一起擁有、分享和改善，透過軟硬平台讓台灣 EV產業不要重複投資，降低開發成本，縮短開發時程，讓產品更快進入市場、更有競爭力。

第二個原則是做生意的出海口，平台會員的生意因為加入MIH，可以做得更大，MIH平台不只是制定規範的平台，更重要是能掌握出海口。

第三個原則是中立，劉揚偉指出，平台要做大做強，一定要維持中立，鴻海催生MIH聯盟，但今年7月之後會成為獨立運作組織，由MIH聯盟執行長鄭顯聰、技術長魏國章共同主導，讓各業者都有機會加入。

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