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銀行信貸結構 人行下令調整

記者李仲維／綜合報導

中國人民銀行召開中國全國24家主要銀行信貸結構優化調整座談會，要求銀行調整信貸結構。預估小微企業、製造業、綠色低碳產業、科技創新等將成為今年銀行業信貸投放的熱門領域，房地產依然是嚴控的領域， 今年新增房地產貸款規模有望進一步降低。

會議強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，保持房地產金融政策連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。

人行官網披露，會議認為，2020年面對複雜嚴峻的國內外形勢，特別是新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，金融系統認真實施穩健的貨幣政策，合理安排信貸投放總量和節奏，有序實施人民幣1.8兆元（約2768億美元）再貸款再貼現政策，讓利實體經濟人民幣1.5兆元（約2307億美元），為中國率先控制疫情、率先復工復產、率先實現經濟正增長提供有力支撐。

會議強調，下一階段，金融系統要堅持穩中求進工作總基調，堅持用改革的辦法疏通政策傳導，進一步提升服務經濟高品質發展的能力和水準。一是把握一個「穩」字。總量上要穩字當頭，保持貸款平穩增長、合理適度，把握好節奏。

二是把握一個「進」字。圍繞實現碳達峰、碳中和戰略目標，設立碳減排支持工具。三是把握一個「改」字。堅持市場化、法治化原則，前瞻性地綜合考量資金投放、資產負債等因素。

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