我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

支付寶手續費 螞蟻提高抽成

記者戴瑞芬／綜合報導

英國金融時報引述消息人士指出，螞蟻與多家銀行達成共識，支付寶今年起將平台上進行交易所產生的手續費分成比率提高至80%，之所以大幅提高交易服務費抽成，傳是為提高估值重新上市。

阿里巴巴旗下的螞蟻集團去年因反壟斷監管致上市臨時喊卡，估值傳縮水逾三分之一，金融時報報導，消息人士透露，螞蟻仍未放棄上市計畫，為抵消早前因監管風波而造成的估值損失，擬從部分監管較少範圍著手，以提高獲利，其中今年起在旗下支付寶平台部分交易服務費抽成將提高至八成。

由於商戶在使用支付寶進行交易時，需支付一定手續費，手續費收入由支付寶、銀行及銀聯分拆抽成，而支付寶所占比率日漸提高，銀行的占比則下降。

據螞蟻集團去年招股書顯示，螞蟻集團有兩大主要收入來源，其一為數位支付與商家服務收入，主要按照交易金額的一定百分比向商家收取交易服務費，占螞蟻總收入35.9%。其二為數位金融科技平台收入，主要向微貸科技、理財科技、保險科技合作夥伴收取技術服務費，. 抽成從8.4% 至39.4%不等，占總收入63.4%。

截至去年6月底的12個月，支付寶總支付交易規模為人民幣 117.9兆元（約18.1兆美元），為中國最大數位支付服務提供商，其流動應用程式服務超過10億用戶和8000萬個商家。

支付寶 中國 保險

上一則

三星發表新記憶體晶片

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

螞蟻CEO突辭職 網猜「壁虎斷尾」

螞蟻CEO突辭職 網猜「壁虎斷尾」
螞蟻提自律準則 不融資未成年人

螞蟻提自律準則 不融資未成年人
數位鑰匙 綁定手機就能開鎖

數位鑰匙 綁定手機就能開鎖
金融時報：馬雲的螞蟻扛壓 僅分享小部分用戶數據

金融時報：馬雲的螞蟻扛壓 僅分享小部分用戶數據

熱門新聞

合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

銀行股+殖利率 道指收跌234點

2021-03-19 16:50
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

2021-03-24 01:34
德意志銀行分析師拉布爾認為，比特幣就像電動車大廠特斯拉，必須把潛能轉化為成果，才撐得起高昂的價值。路透

比特幣像特斯拉 但價值不能只靠「仙子效應」支撐

2021-03-18 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線