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疫後餐飲業回暖 海底撈轉虧為盈

記者林汪靜／綜合報導

中國連鎖火鍋品牌海底撈23日晚間公布去年業績，財報顯示，去年全年，海底撈實現收入286億（人民幣，以下同），年增7.8%，而隨著疫情好轉，餐飲業經營回暖，海底撈業績轉虧為盈，去年全年淨利潤3.09億元，不過相較2019年仍下滑86.8%，少賺20.36億元。

每日經濟新聞報導，財報顯示，海底撈餐廳網絡拓展是該公司整體收入增長的主要動力，截至去年年底，海底撈餐廳數為1298家，較上年同期的768家增加了530家。去年全年，該公司新開業544家門店（平均每天新開1.49家），全球門店網絡增加至1298家，其中1205家位於中國大陸地區，93家位於中國以外地區。

海底撈的餐廳作為主要收入來源，去年實現收入274.34億，占總收入比重95.9%，這部分收入增長7.2%，主要是由於業務的擴張。

不過，海底撈外賣業務成長幅度較大。去年，海底撈外賣業務收入7.18億，增長60%，主要由於外賣訂單數量的上升，營收占比也從1.7%上升到2.5%。

海底撈門店去年翻桌率一天3.5次，尤其去年下半年的平均翻桌率已回升至2019年同期的75%以上。然而，值得注意的是，顧客人均消費價格也跟著從105.2元漲到110.1元。去年，海底撈餐廳服務超過2.5億人次顧客，會員超過7100萬人。

去年，海底撈員工總數突破13萬人，自去年第三季開始，海底撈全面提高餐廳一線員工基本薪資標準，包括計件薪資單價及員工底薪標準。根據大陸不同城市狀況，基本薪資標準調整為每月增加200到1600元不等。

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