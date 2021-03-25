中國監管大數據 掃蕩「殺熟、搭售、二選一」亂象

中國反壟斷再出手，監管機構建議，擬由騰訊、阿里等互聯網巨頭成立合資公司，加強對互聯網平台的大數據進行有效監管。(中新社資料照片)

中國 反壟斷再出手，劍指大數據殺熟、搭售、二選一。彭博報導，人行等監管機構建議，擬由阿里、騰訊等互聯網巨頭成立合資公司，加強對互聯網平台的大數據進行有效監管。

大數據殺熟指互聯網廠商利用用戶資料，對老用戶價格歧視，同商品的價格要高於新用戶。二選一指要開店的商家只能在阿里或騰訊體系的電商平台選一個，排擠同業競爭。搭售則指捆綁定價和銷售。

為監管網路大數據，官方開始出招，彭博引述知情人士說，由人行牽頭幾家網路平台公司合資成立一家得到政府支持的數據企業，將平台公司的數據及信息共享，但目前尚不清楚有哪些數據需要進入這家合資公司。

知情人士說，大型電子商務平台和第三方支付機構可能成為該合資公司的初始股東，該實體的主要高管需要符合監管部門的資質要求。雖然上述計畫仍在初期，尚未最終確定，但凸顯中國監管機構對互聯網平台公司收集和使用數據的方式日益關注和重視。

該計畫的主要障礙之一是數據所有權，從技術上講，數據所有權應屬於個人而非公司或政府。設立這樣一家合資公司，相關法律法規需修改。

該提議目的是更好地監管互聯網公司所收集的數據。過去的20年，大量網路平台在中國市場上崛起，除了阿里、騰訊外，還有交通出行平台滴滴出行、外賣巨頭美團等。

中國銀保監會主席郭樹清曾說，2021年銀保監會將強化反壟斷和防止資本無序擴張，確保金融創新在審慎監管前提下進行。本月中旬，中國國家市場監管總局對包括騰訊、百度 和滴滴出行在內的科技巨頭之前的收購和投資 交易開罰。