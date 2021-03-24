特斯拉召喚 台灣友達將來美設廠

友達搶搭汽車 產業復甦與電動車 市場爆發商機，車用面板出貨旺，並傳出特斯拉找上友達，要求友達來美設廠供貨。友達董座彭双浪昨日透露，正在認真考慮車用面板模組廠落腳地點，「北美一定會有」，同時也會評估歐洲與東南亞 等地。

彭双浪昨天以台北市電腦公會理事長身分，出席「2021年智慧城市論壇暨展覽」後接受媒體採訪，釋出上述訊息。

友達現階段電視與資訊科技（IT）用面板訂單暢旺，報價節節高升，在車用領域也陸續傳來捷報，已透過一階（Tier 1）客戶打進歐、美、日、中等國汽車大廠，在車用中控台（CID）市占率達二成，是全球前二大供應商。

友達目前車用產品營收占比約10%，並在台灣有一條龍的車用面板生產鏈，廈門廠則另有後段模組產線。市場傳出特斯拉看上友達車用面板技術，將採用友達的面板於旗下電動車，並授意友達前往美國設廠，就近供貨。

彭双浪指出，汽車客戶對接近市場供應顯示器的需求仍大，友達正認真考慮及評估地點，北美市場一定會去。至於是獨立設廠、還是與供應鏈合作設立汽車供應園區方式？彭双浪表示：「都有可能」。將以串接的方式，做出更有效率的生產流程。

歐洲及東南亞也是友達有意落腳生產車用產品的據點，東南亞傾向日系車廠製造集中地泰國。至於何時拍板，他坦言「目前尚無確切時間表」。

他指出，隨著汽車面板、尤其是電動車的顯示器尺寸愈來愈大，包裝、運輸等後勤的成本愈來愈高，就近供應可節省不少成本。