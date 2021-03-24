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中國力推廣數位錢包 臨櫃申請、掃碼就可開通

記者戴瑞芬／綜合報導
中國六大國有銀行─工、農、中、建、交、郵儲等，開始推廣數位人民幣「貨幣錢包」，民眾只需臨櫃申請，掃碼加入「白名單」，就可在中國人民銀行數位人民幣App中，以設立銀行「子錢包」參與測試。（新華社）
中國六大國有銀行─工、農、中、建、交、郵儲等，開始推廣數位人民幣「貨幣錢包」，民眾只需臨櫃申請，掃碼加入「白名單」，就可在中國人民銀行數位人民幣App中，以設立銀行「子錢包」參與測試。（新華社）

中國六大國有銀行─工、農、中、建、交、郵儲等，開始推廣數位人民幣「貨幣錢包」，民眾只需臨櫃申請，掃碼加入「白名單」，就可以在中國人民銀行數位人民幣App中，以設立銀行「子錢包」方式參與測試。數位人民幣離老百姓的生活應用愈來愈近。

數位人民幣從去年10月開始大規模測試，在深圳發紅包、蘇州坐公車、北京結合冬奧的冰雪購物節鼓勵消費，還有成都等地可以領紅包辦年貨、就地過年。 數位人民幣紅包試點多場景、多地開花。

不僅京東、美團等互聯網平台，還有上海地鐵的自動販賣機、以及徐家匯商圈的百貨購物中心，都已開始接受數位人民幣作為支付貨幣。

有別於之前用「發紅包」來驅動數位人民幣的測試，這次六大國有銀行開始推廣數位人民幣「貨幣錢包」，意義與眾不同。

IT之家報導，銀行人士表示，這次六大行全面測試的是真正意義上的錢包電子化。

因為數位人民幣錢包，並非一定要綁定銀行卡，而是用人行數位人民幣App註冊後，在開戶的銀行設立數位貨幣「子錢包」。專家認為，這也是區別支付寶、微信支付等第三方支付工具的一大特點，是真正的錢包的電子化。

新華社報導，實地走訪上海的六大行，體驗數位人民幣錢包的應用進展。在先前試辦「卡式」數位人民幣錢包的郵儲銀行支行工作人員表示，這次試點的是人行數位人民幣App中的郵儲銀行子錢包，民眾申辦程序就是臨櫃填單，或透過掃碼便可直接申請白名單，後台會根據客戶條件進行篩選。

在徐家匯的工行，工作人員會向民眾出示掃碼申請的圖片，講解並帶領完成整個流程，「第一步掃二維碼申請辦理，登記信息；收到成功短信後再次掃碼下載人行數位人民幣App。註冊完成後再開立工行錢包。」

不過，目前申請的銀行子錢包也有限額，初始日累計支付限額僅有人民幣1,000元，未來選擇捆綁銀行卡可以申請升級。

申辦數位人民幣「貨幣錢包」後，在上海地鐵站內的自動販賣機，已經開始支持數位人民幣支付，消費者在販賣機點擊商品，就會出現數位人民幣支付選項，掃碼即可完成購買。

貨幣 App 地鐵站

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