消費民企百強榜 華為稱冠

胡潤研究院23日發布大消費民企百強榜，華為 以人民幣1.1兆元（約1699億美元）登上大消費領域身價最高的民營企業，從數量來看，食品、家電行業上榜企業數量最多。

這份榜單是按照企業市值或估值進行排名。上榜企業均為50%以上業務為直接向消費者銷售實體產品的企業，不包括銷售軟體或服務的企業，例如騰訊、阿里巴巴、美團等。

榜單顯示，華為以人民幣1.1兆元位居中國 大消費領域身價最高的民營企業，美的人民幣5800億元（約895.8億美元）位居第二，海天人民幣5000億元（約772.2億美元）位居第三，比亞迪人民幣4900億元（約756.8億美元）位居第四，小米人民幣4600億元（約710.5億美元）名列第五。

上榜企業總價值達人民幣9.86兆元（約1.52兆美元）；從數量來看，食品、家電行業上榜企業數量最多。

從地域分布來看，廣東上榜企業數量最多，有36家；浙江和上海分別以12家和11家位居二、三。從城市來看，深圳和上海上榜企業最多，分別有11家。

從行業來看，食品、家電行業上榜企業數量最多。其中，食品行業代表企業有雙匯、頤海國際、達利；家電代表企業有美的、格力、海爾；汽車 代表企業有比亞迪、蔚來、長城；服裝代表企業有安踏、李寧、海瀾；手機代表企業有華為、小米、vivo等。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國中國的大消費企業愈來愈上規模，這份榜單上，七成以上都位居胡潤中國500強，一成以上位居胡潤世界500強。但是這份榜單不包括國有企業。

中國大消費領域價值最高的國有企業主要在白酒、菸草、汽車行業。

胡潤表示，透過這份大消費百強榜，能夠看出中國製造業的成功轉型升級，榜單上很多企業已經成為中國先進製造的標竿企業。

胡潤表示，當今世界衡量一家公司經濟實力的最好方式或許是價值，而不是銷售。

從價值創造來看，以華為為首的手機行業上榜企業總價值最高，其次是以比亞迪為首的汽車行業，和以美的為首的家電行業。

他認為，華為最出名的是5G技術，但華為大部分的銷售收入來自於大消費領域，是轉型最為成功的中國企業之一，雖然近期因為芯片短缺問題銷售有所下滑，但仍然是中國大消費領域最為成功的民營企業。