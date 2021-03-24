百度回港上市 未上演慶祝行情

中國 搜尋引擎龍頭百度 23日在港第二上市，但並未上演慶祝行情，首日交易一度跌破發行價，最終收平盤，為港幣252元（約32美元）。百度美股23日盤前跌3%。百度是此波在美國掛牌的中概股回流潮中最大咖，其股價表現讓人擔心後續其他中概股可能受影響。

澎湃新聞報導，有別於2005年百度在那斯達克 掛牌首日暴漲354%，在港股首個交易日一度跌0.16%，最終收平盤，總市值港幣7129億元（約921億美元）。

百度CEO李彥宏在上市儀式致辭表示，百度回到香港二次上市，是再次出發，是二次創業，他和百度的旅途起點在中國，那斯達克只是其中一站，最終會回到中國，百度應始終保持創業者朝不保夕的危機感，在前行路上堅守使命。

李彥宏說，百度最初十年專注搜索引擎開發，最近十年則專注於自動駕駛、AI晶片、人工智能等前沿技術，成為一家人工智慧公司，並且即便在最困難的時候也會堅持對技術投入。未來百度將在人工智慧的無人區去探索。

百度擬將募資額用於科技投資，並以人工智慧為主的創新商業化；發展百度行動生態，實現多元變現；流動資金及一般公司用途，以支持公司業務營運及增長。

第一財經報導，百度於2000年成立，2005年登陸那斯達克，2010年經營AI業務，2012年獲得愛奇藝的控股權，2017年完成向Rajax Holding出售主要從事外賣配送業務的前子公司Xiaodu Life Technology Ltd.，2018年愛奇藝登陸那斯達克，百度也在同年完成金融服務業務度小滿大部分股權分拆。

需注意的是，百度主營業務成長緩慢，股價上漲全靠自動駕駛題材支撐。百度營收維持在人民幣1000億元（約154.4億美元）左右，核心廣告業務過去三年介於人民幣728億至820億元（約112.4億至126.6億美元）之間，增速平平，愛奇藝更是多年虧損。

除了百度、嗶哩嗶哩重返中國資本市場外，微博、攜程、唯品會、騰訊音樂及蔚來、理想、小鵬等中概股均已釋出回港上市信息。今年可能再掀一波中概股回流潮。