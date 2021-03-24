新浪改為控股公司 完成私有化 退出那斯達克

中國老牌搜索網站新浪23日正式完成私有化，並從那斯達克 退市，將改名為「新浪集團控股有限公司」。

新浪董事長曹國偉向全體員工發布內部信表示，以新浪移動為主體的原新浪搜索業務，將與微博 業務更緊密地整合，而原有新浪的一些垂直業務，如新浪財經、新浪金融以及新浪體育等，將更加獨立地發展。

外界認為，新浪從那斯達克退市後，未來有可能到A股或是港股上市。

澎湃新聞報導，曹國偉強調，新浪私有化之後，新浪集團依然是微博上市公司的控股股東，同時新浪集團在未來將加大投資力度，加快併購步伐，實現集團業務的多元化發展。

曹國偉表示，22日是新浪股票在美國 那斯達克公開交易的最後一天，「在經歷了21年的風風雨雨、跌宕起伏之後，新浪公司從那斯達克退市，成為一家由我和新浪管理層共同控制的私人企業。」

新浪於去年9月宣布，同意以每股43.3美元被New Wave Holdings Limited私有化，預計在2021年第1季完成，完成後新浪將成私有化公司，普通股將不再在那斯達克全球精選市場上市。

New Wave Holdings Limited是一家註冊於英屬維爾京群島、由曹國偉控制的公司，私有化的資金來自曹國偉個人以及民生銀行的貸款。