中芯取得關鍵設備 有變數

兩名美國國會議員以國家安全為由致函商務部，希望拜登政府勸說荷蘭政府，阻止艾司摩爾出售深紫外光設備給中芯國際。（路透）

美國 國會發出新聞稿指出，兩名國會議員以國家安全為由致函商務部 ，希望拜登政府勸說荷蘭政府，阻止艾司摩爾（ASML）出售深紫外光（DUV）設備給中芯國際，並要求應讓中芯比照華為，適用「外國製造直接產品規則」（FDPR），以確保該公司無法獲取關鍵半導體設備。

艾司摩爾已暫停供貨更先進、用來生產7奈米以下晶片的極紫外光（EUV）設備給中芯，但尚未停供DUV設備。由於DUV設備生產製程極限為14奈米，中芯先前宣稱已與艾司摩爾達成DUV採購協議，市場憂心未來將打亂晶圓代工成熟製程產業秩序。

業界認為，隨著美國國會議員對商務部提出希望白宮出面交涉，要求艾司摩爾停供中芯EUV設備，讓中芯未來順利取得設備添變數。若白宮付諸行動並獲得荷方首肯，有助半導體晶圓代工成熟製程市場恢復正常。但關鍵仍在於「美國商務部正式向荷方提出要求，並獲得荷蘭政府同意」。

美國國會發出新聞稿指出，相關議案由共和黨籍的眾議院外交事務負責人麥考爾（Michael McCaul）和同黨參議員魯比歐（Marco Rubio）上周末聯名致函商務部長雷蒙多。

麥考爾及魯比歐在信中說，艾司摩爾本月稍早宣布，將繼續銷售DUV設備給中芯，直到今年底，他們兩人要求拜登政府勸說荷蘭政府，以阻止艾司摩爾出售DUV設備給中芯，同時還須與盟國達成協議，統一出口管制政策和許可決定，以便在未來限制DUV和EUV設備等技術的出售。

兩人說，獨立的美國國家人工智慧安全委員會先前建議政府，美國應與荷蘭、日本協調，以否決出口DUV設備等關鍵晶片製造裝置給中國 大陸的許可。

麥考爾及魯比歐也表示，由於中芯被認定為中國共產黨軍方企業，並被納入中國大陸國防體制以及其軍民融合的國家戰略，因此對美國國家安全構成明顯威脅， 「禁止可能支持中芯國際生產半導體的貨物轉讓，符合美國的國家安全利益」，因為中芯在幫助中共軍方追求在未來「取代」美國取得全球領先地位方面，扮演重要角色。

兩人強調，重申2020年12月21日向商務部提出的要求，將FDPR適用於中芯國際。美國應借鏡華為實體清單的相同經驗教訓，並將FDPR擴大適用於中芯。