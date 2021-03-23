報價超過100美元？聯發科5G衝鋒 最貴晶片來了

市場傳出，聯發科年底將推出的新款高階5G手機晶片，報價將超過100美元。（圖：聯發科提供）

市場傳出，聯發科年底將推出的新款高階5G手機晶片 ，報價將超過100美元，是該公司歷來售價最高的手機晶片，而且未演先轟動，包括OPPO、vivo與小米等非蘋品牌大廠均釋出有採用意願。

相較於聯發科目前5G晶片報價約數十美元，新品報價是現有產品倍數計，有助大幅提升聯發科產品均價與利潤。

聯發科先前已透露，今年底將推出新款高階5G手機晶片，市場盛傳將以台積電5奈米製程生產，名為「天璣2000」，但未獲證實。對於5G新產品相關議題，聯發科昨表示不予評論，將等到對的時間才會公布。

市場高度聚焦聯發科新款高階5G手機晶片，傳出聯發科內部正為相關產品進入定價階段，預期售價將超過100美元，進一步拉近與勁敵高通高階款產品的差距。

這意味聯發科衝刺5G布局火力全開，繼高通受限三星德州廠停工導致出貨受阻，聯發科順勢取得非蘋大廠轉單之後，又一重大關鍵布局，希望能在量大的中高階與中階市場搶食高通地盤，也能在高單價的高階市場出奇制勝，提升產品均價與利潤。

業界人士指出，聯發科在特殊應用IC（ASIC）產品售價可高達上千美元，但該公司歷來手機晶片還未傳出報價超過100美元的消息。以高通高階手機晶片售價約130至140美元來看，外界預期，接下來聯發科旗艦晶片若賣上百美元，也算「合理範圍」。

市場傳出，由於聯發科已在5G市場取得口碑，加上市場需求強勁，這款定價超過100美元的新高階5G晶片未演先轟動，已獲包括OPPO、vivo與小米等客戶表達開案採用意願，在目前晶圓代工產能吃緊的情況下，聯發科規畫將相關投片時程提早，以準備年底到明年可大搶市場商機。

法人看好，聯發科將會是5G持續普及的受惠廠商，市占率持續提高，在華為受制於美方政策而被迫讓出手機市場，版圖重新洗牌的爭奪戰中，因拿下更多非華為客戶訂單而得利。聯發科昨股價下跌4元，收在881元。