清華紫光 海外資產恐遭凍結

英國金融時報報導，國際債券 持有人正尋求凍結中國 大陸清華紫光集團在海外的資產，因為這些債權人遭積欠數千萬美元債務，希望藉此避免清華紫光變賣海外資產，償還在國內的債務。

清華紫光集團去年11月爆出國內發行債券違約，規模達人民幣13億元（約1.9億美元），引發市場擔心海外價值約24億美元的債券連帶違約。

清華紫光集團是大陸國家主席習近平推動達成半導體生產自給自足的核心。由於美、中關係緊張加劇，美國限制陸企取得外國生產晶片的能力。但現在清華紫光的債務問題，可能導致一大批最重要的晶片公司遭牽連，因為這些公司要不是屬於清華紫光，就是有清華紫光入股。

根據金融時報所見文件，代表一群位於香港、持有清華紫光債券者的律師群2月在香港高等法院提出索賠陳述書（statement of claims）。一名知情人士說，這代表是要趕在中國大陸對清華紫光有任何整頓、重組 行動之前，先暫時凍結清華紫光在海外資產的第一步。如果行動成功，法院命令可能會阻止清華紫光將海外資產出售，利用變賣後的收益來償還在中國境內的債務。

消息人士說：「如果我們設法做到，那麼那些資產應該不會進入境內重組。」他說，清華紫光海外資產的實際價值並不明朗，該公司解決債務問題的溝通計畫也不明確。清華紫光並未回應英國金融時報提出的回覆要求。