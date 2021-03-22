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中國家樂福 拚獨立上市

記者李仲維／綜合報導

2019年被蘇寧易購收購後，家樂福（中國）首席執行官田睿首度透露，未來將協同更多的戰略夥伴，繼續為消費者帶來更好的商品和購物體驗，並謀求家樂福（中國）獨立上市。

第一財經報導，蘇寧易購於2019年9月斥資人民幣48億元，收購家樂福中國80%股份，在完成收購後，家樂福在2019年第四季即出現季度盈利。

對於具體的IPO時間和地點等，田睿並未透露。

田睿表示，家樂福未來的發展有三個方向。分別是大店、B2B功能升級與到家業務規模發展。

投資界人士認為，隨著家樂福、麥德龍等國際零售巨頭的大陸業務被大陸本土業者收購，雙方的融合與資本運作都變得至關重要，如果雙方合作得不錯，互相賦能，融合發展，那麼就會使企業整體價值增加，更有利於未來在資本市場運作。從蘇寧的角度而言，如果將優質資產進行資本化運作，也會有利於蘇寧整體的增值。

針對不同城市的發展方向，家樂福（中國）方面表示，首先要對三四市場線上線下融合賦能，把家樂福的模式以一種科技賦能和供應鏈賦能的形式，向大陸低線城市進行賦能和發展。

田睿表示，家樂福未來需要在這些低線城市快速填補市場空白，帶動這些低線市場的消費水準、消費能力和消費體驗的提升。其次，在一二線城市，以家樂福為中心，發展周邊三至五公里各種類型的管道供應鏈輸出。

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