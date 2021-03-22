中國高喊碳中和 「碳排管理員」前景看好

圖為河北邢台經濟開發區一家新能源材料生產企業勞工在生產車間工作。（新華社）

中國 官方喊出2030年「碳達峰」、2060年「碳中和」目標後，中國人社部日前公布的18種新職業中，「碳排放管理員」便是基於上述目標應運而生的職業，被認為前景看好。

香港中通社報導，中國人力資源和社會保障部等 三個部門日前聯合發布一批新職業，「碳排放管理員」名列其中。

報導引述中國人社部官網公布資訊指出，「碳排放管理員」包含但不限於民航碳排放管理員、碳排放監測員、碳排放核算員、碳排放核查員、碳排放交易員、碳排放咨詢員等工種。

中國人社部表示，碳排放管理作為一項「技術性、綜合性較強」的工作，需要掌握相關碳排放技術，熟悉有關政策和標準，才能做好碳排放的規劃、核算、核查和評估等任務。

根據報導，可預見的是，未來「碳排放管理員」將在中國碳排放管理、交易等活動中發揮積極作用，有效推動溫室氣體減量。

除「碳排放管理員」外，中國人社部公布的另外17個新職業分別是：集成電路工程技術人員、企業合規師、公司金融顧問、易貨師、二手車經紀人、汽車 救援員、調飲師、食品安全管理師、服務機器人應用技術員、電子數據取證分析師、職業培訓師、密碼技術應用員、建築幕牆設計師、管廊運維員、酒體設計師、智能硬件（智慧型硬體）裝調員、工業視覺系統運維員。

根據報導，新職業中，「調飲師」是製作新式茶飲店員的正式職業名稱。有報告顯示，2020年中國新式茶飲消費者規模突破3.4億人，預測今年市場規模將突破人民幣1100億元。

報導指出，「調飲師」這種新興職業，不僅有利於促進靈活就業 ，還可帶動中國茶葉、乳類及蔬果等產業的發展。