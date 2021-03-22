「拿著奈雪的茶，都敢走進Prada」 陸最貴奶茶將赴港上市

新式茶飲（奶茶）是大陸年輕人最愛。圖為今年一月烏魯木齊街頭，兩名年輕人在雪中喝奶茶。（新華社）

中國 大陸手搖飲料的市場持續擴大，其中「愛奶茶」的人愈來愈多。大陸茶品牌「奈雪的茶」上月在港交所正式申請IPO，如果順利上市，將成為大陸新式茶飲的第一股。

「奈雪的茶」一杯要價40多元人民幣（約6美元），大陸的年輕人說，「拿著奈雪的茶，都敢走進Prada」，因為他是大陸新式手搖飲料中平均單價最貴的店家。首家「奈雪的茶」是2015年底在深圳問世。

去年底「奈雪的茶」聯合CBNData發布「2020新式茶飲白皮書」，預估大陸新式茶飲的消費者2020規模將突破3.4人，2021年新式茶飲的規模將達1100億元人民幣。

白皮書並指，大陸的「90後」與「00後」是新式茶飲的主流消費人群，占整體消費量的七成，當中有三成每月花在新式茶飲的費用達400元人民幣（約61美元）以上。去年微信 朋友圈上，大陸年輕消費族群一度流行曬出「秋天的第一杯奶茶」紅包，金額大多是52.0或520，成為表達愛意的另類媒介。

看準未來的市場，「奈雪的茶」準備赴港上市。不過陸媒發現，「奈雪的茶」已連虧三年，累計虧損超過一億元人民幣，材料、人力與租金 成本都比對手「喜茶」高上許多，這也讓「奈雪的茶」赴港上市計畫被稱為「流血上市」。

利潤率下滑、連年虧損又堅定上市，「奈雪的茶」在招股書中解釋原因，未來三年用於擴張公司的茶飲店網路並提高市場滲透率；進一步開展整體運營的數位化，以通過增強技術能力提升運營效率等。