騰訊、百度 跨足網路文學領域

騰訊、百度合計砸人民幣9億元認購中文線上公司股權，顯示網路巨頭看好網路文學前景。 （路透）

中國網路文學行業近期發生了兩件投資 大事，分別是B站認購掌閱科技非公開發行股票 金額近人民幣5000萬元（約766.6萬美元），以及騰訊、百度 合計砸下人民幣9億元（約1.38億美元）認購中文線上公司共15%股權，顯示網路巨頭看好網路文學的發展前景，紛紛砸錢搶攻市場。

財經科技類新媒體深燃財經報導，掌閱科技上月10日公告，非公開發行股票共籌集資金人民幣10.6億元，其中B站認購金額近人民幣5000萬元，是這次20家投資方裡認購金額最高的一個。而就在三個月前，字節跳動斥資人民幣11億（約1.68億美元）投資掌閱，拿下11.2%的股份，一躍成為掌閱第三大股東。

至此，掌閱科技成為A股裡，唯一一家被字節跳動和B站共同投資的上市公司，有趣的是，這兩家公司正在PUGC（專業用戶生產內容）短視頻領域，打得不可開交。

另一件大事發生在1月25日，中文線上公告，騰訊旗下深圳利通、閱文，和百度控股的七貓，分別以人民幣3億元（約新台幣13億元）金額各購得公司5%的股份，騰訊和百度這兩大競爭對手，同時成為同一家公司的重要戰略投資方，這在行業中同樣不多見。

值得一提的是，中文線上在2020年7月，還和字節跳動簽訂了合作協議。

一名中文線上工作人員指出，因為沒得選了，閱文占據網路文學半壁江山，且已經被騰訊納入旗下，掌閱被多方覬覦，至於中文線上至少還是有一定資歷和口碑，其他平台要麼已經站隊，要麼談不攏，不具備投資的意義。

很長一段時間裡，騰訊挾閱文以令天下，現在字節組跳動節節猛攻，讓穩居高位的閱文甚至也不得不深入戰場，網路文學行業暗流湧動、正在變天。