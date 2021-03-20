鴻海傳收購越商Vinfast電動車產線 尋覓生產基地

富士康傳與越南首個國有汽車品牌Vinfast（越快）就電動汽車合作事宜進行初步談判。消息人士透露，富士康已提議收購Vinfast的電動汽車生產線。(取材自界面新聞)

外電報導，鴻海 旗下富士康正與越南 首個國有汽車品牌Vinfast（越快）就電動汽車合作事宜進行初步談判，消息人士透露，富士康提議收購Vinfast的電動汽車生產線。

這是鴻海宣布將在北美設立首個電動車 工廠之後，傳出另一個海外電動車生產據點。鴻海對此訊息19日表示不評論。

鴻海積極發展電動車產業，找電動車生產基地。路透報導，鴻海去年底開始接觸Vinfast，目前仍在商討細節的階段，且談判進度緩慢。消息人士表示，主要是鴻海提出收購整個Vinfast電動車產線的構想，但Vinfast希望雙方以合夥代替出售，保留自家的電動車業務。

Vinfast是越南最大綜合企業集團Vingroup的子公司，是越南首家成熟的國內汽車製造商。Vingroup發言人回應已收到鴻海集團的提議，但目前還沒有具體的合作夥伴關係，若有，也將專注於開發電池和電動汽車零組件，「目前還沒有關於共同生產電動車的決定」。

Vinfast首批掛自家品牌的自產車款在2019年上路，去年共賣出約3萬輛車，預估今年銷量可超越4.5萬輛。Vinfast也生產電動機車和電動巴士，本月宣布已與台廠輝能組成電動車電池合資企業。Vinfast位於北越海防市的電動車製造廠，將於今年12月開始對越南客戶出貨。

Vinfast母公司Vingroup創辦人潘日旺是越南首富，集團在越南業務涵蓋房地產、零售、手機製造等行業領域。Vinfast的產品包括一般轎車、機車、電動車等。

鴻海開始布局電動車生產據點，除了目前傳出的越南之外，鴻海董事長劉揚偉之前也表示，可能在美國的威斯康辛州或墨西哥設立北美第一個電動車工廠，主要看技術勞工與工程人才的來源，鴻海今年在電動車的投資將達百億元，明年則看增30%。