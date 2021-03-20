中國最大券商中信證券去年淨利 增逾21%

中國 最大券商中信證券 發布財報，去年淨利年增逾21%，占中國證券業淨利總額近10%，公司總資產首度突破兆元人民幣(約1537億美元)，證券商龍頭地位進一步穩固。

中信證券18日發布2020年財報，界面新聞報導，公司營收 為543.8億元，年增26.1%；淨利149億元，年增21.9%。

數據顯示，中信證券的淨利是中國證券業淨利總額的近10%。根據中證協最新披露的數據顯示，中國證券業去年營收為4484.8億元，年增24.4%；淨利1575.3億元，年增27.9%。換言之，中信證券去年淨利占行業總利潤比重為9.5%，穩坐券商業大哥的寶座。

值得注意的是，中信證券去年底總資產為1兆529.6億元，年增33%，是中國首家總資產破兆元的券商。

財報顯示，中信證券去年每股純益（EPS）為1.16元，較2019年提升14.9%，去年加權淨資產收益率（ROE）為8.43%，年增0.67個百分點。根據利潤分配預案，中信證券擬每10股派發4元，合計派發現金紅利達51.7億元。

去年中信證券董事、監事、高級管理人員報酬合計為1.49億元，有15位高階主管年薪超過500萬元，其中8人年薪超過900萬元。執行委員會委員馬堯年薪居冠，達1096.5萬元。