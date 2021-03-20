我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

滴滴出行傳加快IPO計畫 拚Q3在港交所上市

記者蔡敏姿／綜合報導

中國網路叫車巨頭滴滴出行19日傳出加快IPO計畫，將在第二季提出申請、第三季在港交所上市。滴滴上市的目標估值逾600億美元(約3900億人民幣)，不排除滴滴只將網路叫車業務單獨作為上市主體。對此，滴滴尚未回應。

彭博援引消息稱，利用疫情後好轉機會，滴滴最快於下季上市。該公司尚未就上市地點做出最終決定。為滴滴上市服務的普華永道審計團隊在1月進駐公司後，幾乎沒有休息，春節期間也如此。

消息稱，滴滴上市的目標估值逾600億美元。目前滴滴在一級市場上並沒有明確估值，公開信息顯示，2017年12月完成新一輪融資後，滴滴估值達560億美元。2019年5月，Uber上市，作為占股滴滴15.4%的股東，招股書披露滴滴當時的估值為516億美元。

滴滴是軟銀集團投資組合中最大的一筆投資，該公司目前的估值目標是在上一輪融資中獲得的620億美元以上。隨著新冠病毒疫情被控制，其類似Uber的叫車業務反彈，公司計畫從之前的2021年底的目標上調。

AI財經社報導，滴滴出行成立於2012年，公司融資總額上千億元，背後也有著豪華的股東陣營，曾獲得軟銀、阿里巴巴、騰訊等大機構的支持。

融資 疫情 投資

上一則

Fed不怕通膨上升 其來有自

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

B站重返港股 每股定價127美元

B站重返港股 每股定價127美元
中芯入股 燦芯半導體要在A股IPO

中芯入股 燦芯半導體要在A股IPO
新股上市風潮高漲 IPO、SPAC 持續加溫

新股上市風潮高漲 IPO、SPAC 持續加溫
百度香港IPO將募資36億美元 北京鞏固香港金融中心地位

百度香港IPO將募資36億美元 北京鞏固香港金融中心地位

熱門新聞

在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透

未上市先轟動 Coinbase估值暴增近12倍 攀抵680億美元

2021-03-17 15:17
高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）將接任執行長。 路透

高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠

2021-03-14 13:32
傳奇債券投資人葛洛斯表示，他正在做空美國公債，預期美國通膨率在未來數月將升至3%-4%。（路透）

傳奇投資人透露：正做空美債 放空GameStop 大賺千萬元

2021-03-16 19:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪