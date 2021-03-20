滴滴出行傳加快IPO計畫 拚Q3在港交所上市

中國網路叫車巨頭滴滴出行19日傳出加快IPO計畫，將在第二季提出申請、第三季在港交所上市。滴滴上市的目標估值逾600億美元(約3900億人民幣)，不排除滴滴只將網路叫車業務單獨作為上市主體。對此，滴滴尚未回應。

彭博援引消息稱，利用疫情 後好轉機會，滴滴最快於下季上市。該公司尚未就上市地點做出最終決定。為滴滴上市服務的普華永道審計團隊在1月進駐公司後，幾乎沒有休息，春節期間也如此。

消息稱，滴滴上市的目標估值逾600億美元。目前滴滴在一級市場上並沒有明確估值，公開信息顯示，2017年12月完成新一輪融資 後，滴滴估值達560億美元。2019年5月，Uber上市，作為占股滴滴15.4%的股東，招股書披露滴滴當時的估值為516億美元。

滴滴是軟銀集團投資 組合中最大的一筆投資，該公司目前的估值目標是在上一輪融資中獲得的620億美元以上。隨著新冠病毒疫情被控制，其類似Uber的叫車業務反彈，公司計畫從之前的2021年底的目標上調。

AI財經社報導，滴滴出行成立於2012年，公司融資總額上千億元，背後也有著豪華的股東陣營，曾獲得軟銀、阿里巴巴、騰訊等大機構的支持。