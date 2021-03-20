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林毅夫：2035年 中國人均GDP將逾2.3萬美元

記者戴瑞芬／綜合報導

北京大學國家發展研究院名譽院長、北大新結構經濟學研究院院長林毅夫19日表示，中國因「後來者優勢」支撐經濟發展，在2035年前，每年經濟增長潛力可達8%。考慮疫情、技術「卡脖子」等棘手問題，每年實現5%─6%的經濟增長應該還是游刃有餘的。

界面新聞報導，林毅夫在北京大學國家發展研究院主辦的論壇上指出，到2025年，中國人均GDP將超過1萬2353美元(約8萬0309元人民幣)，完全有可能躋身高收入國家之列。

到2035年，中國人均GDP將超過2萬3000美元，按照2019年的美元購買力來看，中國將成為一個現代化的社會主義國家。

林毅夫指出，目前主要有兩個原因導致國內外經濟學界對中國未來發展潛力的擔憂，一個是他們擔心過去42年中國經濟持續高速的發展透支了未來的增長空間，另一個是中國日益嚴重的人口老齡化問題。

林毅夫對此表示不認同。他說，支撐中國經濟在過去40多年裡保持年均9.2%的高增長的因素有很多，但最重要的因素是「後來者優勢」，簡單說就是中國充分利用了世界上的先進技術，作為自身技術創新產業升級的來源。

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