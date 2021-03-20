對戰特斯拉 中國吉利汽車將推出高端電動汽車品牌Zeekr

吉利汽車計畫推出電動車新品牌Zeekr，以更高端的車型對戰特斯拉。（取材自界面新聞）

有知情人士表示，中國汽車 大廠吉利汽車計畫推出電動車 新品牌Zeekr，採用不同的品牌及銷售策略，以更高端的車型對戰主要競爭對手特斯拉 。目前吉利擁有汽車品牌富豪汽車。

路透報導，三名知情人士指出，這個定位高端市場的新品牌，將歸於吉利即將推出的電動汽車公司Lingling Technologies所有。消息人士不願具名，因該計畫尚未公開。

據了解，吉利旗下擁有富豪汽車（Volvo），還持有戴姆勒公司約9.7%的股權。

消息人士補充，吉利還將基於其開源電動車架構的新品牌推出新車型。該架構為去年9月分該公司研發的開放式電動車底盤結構，名為「可持續體驗結構」（SEA）。

這將是吉利進入高端市場的一次新嘗試，也將支持吉利創辦人及董事長李書福長期以來的雄心壯志，也就是製造如同賓士一樣的高檔汽車，並與電動車領頭羊特斯拉一較高下。

吉利將在中國各大市中心開設展廳，以固定價格出售汽車，不同於傳統上經由經銷商銷售的做法。

此外，吉利汽車計畫更大範圍的行銷策略，已強化電動車用戶體驗，消息人士說，該公司將設計相關服飾產品，並創立電動車俱樂部，還考慮推出股權計畫，讓其客戶成為Lingling Technologies的股東。