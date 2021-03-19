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家樂福中國再次被賣 傳青島國資委接手

記者戴瑞芬／綜合報導
家樂福中國官網已經暫時停更。取自官網截圖
家樂福中國官網已經暫時停更。取自官網截圖

家樂福被蘇寧收購不到兩年，隨著蘇寧自身難保，轉賣中國國資，家樂福再次傳出將被賣身，由青島國資委接盤。

市場傳聞家樂福中國50%以上股權可能被蘇寧出售，接盤者為青島國資委。界面新聞報導，家樂福品牌部門相關負責人表示，目前有多家在談，並未最後確定花落誰家。

蘇寧2月因不敵虧損傳賣股，引入了深圳國資，缺錢的蘇寧是泥菩薩過江。家樂福中國自2019年6月被蘇寧以人民幣48億元（約7.4億美元）代收購80%股權後，不到2年的時間，還沒過上好日子，將再次面臨被出售的窘況。

蘇寧收購家樂福後，著手與蘇寧小店、蘇寧菜場等業態融合，據統計，2021年1月以來，蘇寧家樂福到家業務持續攀升，訂單量年增210%，銷售額年增187%。

但線下業務的資料未被披露岌岌可危，據統計，2020年下半年，家樂福關閉了瀋陽、鄭州、東莞等多家門店，2021年1月又關閉了上海武寧店。

界面新聞報導，知情人士透露，自去年下半年以來，家樂福已經在人力資源上只出不進，甚至找理由裁員。

另一方面，家樂福的現金流也傳拮据。報導引述家樂福北京快消品供應商透露，自去年以來，家樂福的回帳期比以往延長了一個月。不過，因為蘇寧和家樂福要貨體量巨大，因此多數供應商仍希望繼續合作。

家樂福中國再傳轉手，未來去向風雨飄搖，零售專家、尚益諮詢創始人胡春才認為，放手對虧損累累的蘇寧來說，退出也是止損方式之一。

資深零售行業人士、靈獸傳媒創始人陳岳峰表示，接盤者面臨的挑戰，可能是如何讓陳舊的大賣場業態煥發新的生機，在投資者的眼中，目前的家樂福更像是一塊燙手山芋。

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