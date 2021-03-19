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中芯擴大產能 強攻28奈米 預計月產4萬片晶圓

記者李仲維／綜合報導
中芯深圳將擴產12吋晶圓廠，月產能4萬片，明年量產。圖為中芯深圳廠。（取材自微信）
中芯深圳將擴產12吋晶圓廠，月產能4萬片，明年量產。圖為中芯深圳廠。（取材自微信）

中芯國際宣布擴產，將與深圳市政府（透過深圳重投集團）聯手生產晶圓，投資23.5億美元生產28奈米及以上的積體電路和提供技術服務，每月產能4萬片12吋晶圓，預計將於2022年開始生產。

中芯國際公告，公司和深圳市政府（透過深圳重投集團）擬以建議出資方式，經由中芯深圳進行項目發展和營運，兩者出資比率分別為55%及23%，其餘股權將由第三方投資者出資。換句話說，中芯國際將主導擴產和營運。

據了解，中芯深圳早在2008年就成立，註冊股本11億美元，營運一座8吋晶圓廠，此次深圳重投集團投資入股後，將取得該公司23%股權，投入的資金將用於新建的12吋晶圓廠。

據公告，中芯深圳將重點生產28奈米及以上積體電路和提供技術服務，旨在實現最終每月約4萬片12吋晶圓產能。預期於2022年生產。待最終協議簽訂後，項目的新投資額估計為23.5億美元。

截至目前，中芯國際在上海、北京、天津、深圳都建有晶圓廠。深圳重投集團則成立於2019年5月，是深圳市國資委掌管的國有獨資企業，是深圳市重大產業的市場化導入和投資管理平台。

中芯國際去年也聯手國家大基金二期成立合資企業中芯京城，斥資人民幣500億元擴產28奈米。根據公告，一期項目計畫於2024年完工，建成後將達成每月約10萬片12英吋晶圓產能。

對於此次合作，中芯國際表示，透過把握深圳市政府發展積體電路行業的機遇，該項目能夠滿足不斷增長的市場和客戶需求，推動公司發展。

證券時報報導，深圳國資目前已投資多家半導體企業，例如透過旗下鯤鵬投資持有深圳深愛半導體22.6%股權；透過深創投參股南京高光半導體材料、浙江博藍特半導體科技、北京屹唐半導體科技、深迪半導體（紹興）、晶芯半導體（黃石）；透過深圳市重大產業投資集團投資深圳市重投天科半導體等。

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