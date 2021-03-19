台廠：中芯擴產比預期少40% 不須大驚小怪

中芯國際宣布將在深圳擴產28奈米製程，最快2022年每月新增4萬片產能。台灣 半導體業者認為，中芯此次擴產比原本預期少40%，不須特別大驚小怪，整體產業維持健康秩序，台廠持續在成熟製程與先進製程強化自身能力，確保交貨品質、維持客戶夥伴合作的商譽。

中芯是3月12日和深圳官方簽約，由中芯和深圳官方出資合計23.5億美元擴建12吋晶圓成熟製程產能。在先前的投資人電話會議上，中芯已預告今年會有新增月產4萬片相關擴產計畫。

不過，中芯本次擴產，較2020年釋出的計畫減少並放緩。中芯原本規畫每月增加7萬片產能，目前看來已下修至每月4萬片，新增產能開出時間也與原先預期延後一年，直到2022年才會量產。

由於美國 出口管制本身未限縮中芯取得DUV設備，而是限制中心取得7奈米以上先進製程的重要EUV設備，不過如今中芯因DUV設備交期延後，連成熟製程擴產都比預期慢。

業界觀察，按照相關擴產計畫與DUV設備取得推算，中芯在成熟製程的市占率仍遠低於台廠，台廠持續強化自身技術、跨國布局與長期規畫能力，同時以ESG永續企業經營原則將可維持領先。

統計顯示，聯電去年在全球28奈米製程市占達13%，居第一，台積電 則主攻16奈米以下先進製程，在先進製程市占率也居第一。

集邦科技（TrendForce）旗下半導體研究處數據顯示，今年第1季全球晶圓代工業市占前三大廠依序為台積電、三星、聯電。中芯市占率還低於格芯，僅5%。