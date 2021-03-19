B站重返港股 每股定價127美元

百度 、嗶哩嗶哩（簡稱「B站」）陸續發布在港交所IPO進程，公布回港股上市價分別為港幣252元及988元（約32.5美元及127.6美元），將在23日及29日掛牌上市。

財經網報導，百度赴港二次上市，被看作中概股回歸的重要信號，港股100強研究中心專家余豐慧表示，由於美國 政府正不斷向中國企業施壓，去年簽署的「外國公司問責法案」已經對中概股產生影響，為了確保融資順暢，回港成為最正確的選擇。

余豐慧進一步指出，中企在港交所上市後，外國投資 者可以投資，中國投資者也可以投資，會大大減少美國法案帶來的影響，避免把所有雞蛋放在一個籃子裡，好處是顯而易見。

百度在港交所發布公告，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股港幣252元，預計全球發行籌資36億美元，待港交所批准後，將於23日在港交所主板開始交易。

百度此次上市募投項目方向非常明確，將率先用於AI創新商業化，主要是吸引AI人才以及投資AI晶片和基礎設施等，還有部分資金用於移動生態業務多元化變現，包括類似收購YY等方式來建立閉環內容和服務生態系統。

21世紀經濟報導，B站同樣是從美國回港二次上市，這次集資港幣247億元（約31.9億美元），招股價上限為港幣988元。

在此時赴港上市對B站別有意義，因為該公司即將迎接在那斯達克上市的三周年紀念日，儘管股價一路狂飆，但根據財報去年虧損已擴大到人民幣30.1億元（約4.6億美元）。

若成功完成在港IPO，B站的募資額將繼續用於投資和擴張，數據顯示，該公司去年營業成本高達人民幣91.6億元（約14.1億美元），涉及內容的授權費、主播報酬、伺服器和頻寬投資等，可見行業目前「燒錢」屬性尚未改變。

其他中概股方面，攜程已正式向港交所提交二次上市申請，社交軟體巨頭微博已聘請高盛、瑞信和CLSA，負責計畫於2021年下半年在港二次上市的工作，而騰訊音樂、唯品會、造車新勢力三巨頭蔚來、理想及小鵬等紛紛傳出回港消息。