我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

拼多多去年虧損擴大 董事長黃崢辭職

記者林宸誼／綜合報導

拼多多董事長黃崢17日發布2021年度致股東信，意外宣布將辭去董座一職，並將董事長職位交棒給現任CEO陳磊。

拼多多17日在美股盤前公布財報，去年第4季營收265.5億元人民幣（約40.82億美元），年增146%，超過市場預期，去年第4季虧損13.6億元，虧損收斂。拼多多股價在美股盤前原本上漲5%，但在傳出董座辭職後反轉下跌近3%。

累計拼多多去年全年營收595億元，年增97%，去年全年虧損71.8億元，相較前年虧損69.6億元小幅擴大。值得注意的是，截至去年底，拼多多年活躍買家數7.88億，年增35%，超過同期阿里巴巴年活躍買家數的7.79億、京東的4.72億，成為中國使用者規模最大的電商平台。

財經網報導，辭董事長和拼多多管理職位後，黃崢1:10超級投票權將失效，名下投票權將委託拼多多董事會決策。黃崢承諾，個人股票三年內鎖定，不出售。

黃崢在致股東信中解釋，因為疫情等原因導致外部環境劇烈變化，加速拼多多內部業務和管理反覆運算，拼多多從一個純輕資產第三方平台，開始轉重，在倉儲、物流及農貨源頭開始新一輪投入。

黃崢認為，這既改變了拼多多，更催生了、鍛煉了新一代的領導者、管理者，「是時候逐步讓更多的後浪起來塑造屬於他們的拼多多了。」黃崢提到，辭董事長職務後，將投身食品科學和生命科學領域基礎研究，確保拼多多十年後高速、高品質發展。拼多多去年營收增長主要源於線上行銷技術服務收入的強勁成長，以及新增商品銷售所產生的收入。

營收 投票 美股

上一則

多股超買 專家：Cigna還會漲

下一則

河北唐山防汙關煉鋼高爐 有利鋼價漲勢

延伸閱讀

拜登終於撂重話：性騷擾若屬實 葛謨應辭職

拜登終於撂重話：性騷擾若屬實 葛謨應辭職
維州重罪犯出獄 可恢復投票權

維州重罪犯出獄 可恢復投票權
拜登表態：葛謨性騷如查證屬實「應該辭職」

拜登表態：葛謨性騷如查證屬實「應該辭職」
民調：半數紐約民眾認葛謨不應立即辭職

民調：半數紐約民眾認葛謨不應立即辭職

熱門新聞

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19
債券殖利率下降，讓道瓊工業平均指數飆升逾400點，創歷史新高。(美聯社)

紓困案+利率降 道指大漲創新高

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪