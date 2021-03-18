拼多多去年虧損擴大 董事長黃崢辭職

拼多多董事長黃崢17日發布2021年度致股東信，意外宣布將辭去董座一職，並將董事長職位交棒給現任CEO陳磊。

拼多多17日在美股 盤前公布財報，去年第4季營收 265.5億元人民幣（約40.82億美元），年增146%，超過市場預期，去年第4季虧損13.6億元，虧損收斂。拼多多股價在美股盤前原本上漲5%，但在傳出董座辭職後反轉下跌近3%。

累計拼多多去年全年營收595億元，年增97%，去年全年虧損71.8億元，相較前年虧損69.6億元小幅擴大。值得注意的是，截至去年底，拼多多年活躍買家數7.88億，年增35%，超過同期阿里巴巴年活躍買家數的7.79億、京東的4.72億，成為中國使用者規模最大的電商平台。

財經網報導，辭董事長和拼多多管理職位後，黃崢1:10超級投票 權將失效，名下投票權將委託拼多多董事會決策。黃崢承諾，個人股票三年內鎖定，不出售。

黃崢在致股東信中解釋，因為疫情等原因導致外部環境劇烈變化，加速拼多多內部業務和管理反覆運算，拼多多從一個純輕資產第三方平台，開始轉重，在倉儲、物流及農貨源頭開始新一輪投入。

黃崢認為，這既改變了拼多多，更催生了、鍛煉了新一代的領導者、管理者，「是時候逐步讓更多的後浪起來塑造屬於他們的拼多多了。」黃崢提到，辭董事長職務後，將投身食品科學和生命科學領域基礎研究，確保拼多多十年後高速、高品質發展。拼多多去年營收增長主要源於線上行銷技術服務收入的強勁成長，以及新增商品銷售所產生的收入。