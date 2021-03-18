河北唐山防汙關煉鋼高爐 有利鋼價漲勢

為了減碳 ，河北省唐山市日前發布「3月份大氣汙染綜合治理攻堅月方案」，要關閉七座煉鋼高爐，以爭取3月唐山市空氣品質綜合指數排名離開全中國 168個重點監測城市「後20」。外界預期將鋼價持續看漲。

證券 日報報導，工信部已確立2021年重點工作要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量與去年同期相比下降。唐山作為「鋼鐵重鎮」，正式拉開行業推進碳中和大幕。

唐山市公布的「3月份大氣汙染綜合治理攻堅月方案」顯示，將在3月關閉7座450立方公尺高爐；對全市100家企業排汙總量控制，減排量不低於45%。

生態環境部部長黃潤秋日前到河北唐山市明察暗訪重汙染天氣應急回應落實情況，發現多家公司存在問題，包括唐山市委、市政府組成聯合調查組，已對這些企業予以行政處罰，對相關企業負責人予以行政拘留，企業績效評級全部降為D級，暫扣排汙許可證。

興業證券表示，「碳達峰、碳中和」政策或對鋼鐵行業產生影響，鋼鐵行業將面臨新一輪整合，高能耗低效益的中小企業將被淘汰，有實力的大型企業通過低碳創新，市場競爭力將增強。

據了解，在鋼鐵產能不變但鋼鐵需求持續成長下，中國鋼價看漲，中信證券調研顯示，3月首周，鋼鐵行業就出現持續漲價，甚至出現一天漲三次的情況。

蘭格鋼鐵研究中心主任表示，中國鋼材市場在今年開年以來維持震盪上漲態勢，進入3月，成本支撐力度雖有減弱，但下游需求放量，為鋼鐵股上漲帶來支撐。