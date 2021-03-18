我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

河北唐山防汙關煉鋼高爐 有利鋼價漲勢

記者林宸誼／綜合報導

為了減碳，河北省唐山市日前發布「3月份大氣汙染綜合治理攻堅月方案」，要關閉七座煉鋼高爐，以爭取3月唐山市空氣品質綜合指數排名離開全中國168個重點監測城市「後20」。外界預期將鋼價持續看漲。

證券日報報導，工信部已確立2021年重點工作要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量與去年同期相比下降。唐山作為「鋼鐵重鎮」，正式拉開行業推進碳中和大幕。

唐山市公布的「3月份大氣汙染綜合治理攻堅月方案」顯示，將在3月關閉7座450立方公尺高爐；對全市100家企業排汙總量控制，減排量不低於45%。

生態環境部部長黃潤秋日前到河北唐山市明察暗訪重汙染天氣應急回應落實情況，發現多家公司存在問題，包括唐山市委、市政府組成聯合調查組，已對這些企業予以行政處罰，對相關企業負責人予以行政拘留，企業績效評級全部降為D級，暫扣排汙許可證。

興業證券表示，「碳達峰、碳中和」政策或對鋼鐵行業產生影響，鋼鐵行業將面臨新一輪整合，高能耗低效益的中小企業將被淘汰，有實力的大型企業通過低碳創新，市場競爭力將增強。

據了解，在鋼鐵產能不變但鋼鐵需求持續成長下，中國鋼價看漲，中信證券調研顯示，3月首周，鋼鐵行業就出現持續漲價，甚至出現一天漲三次的情況。

蘭格鋼鐵研究中心主任表示，中國鋼材市場在今年開年以來維持震盪上漲態勢，進入3月，成本支撐力度雖有減弱，但下游需求放量，為鋼鐵股上漲帶來支撐。

中國 證券 減碳

上一則

拼多多去年虧損擴大 董事長黃崢辭職

下一則

慶祝Fed不升息 道指登33000點

延伸閱讀

富智康接獲大單 河北廠緊急招工

富智康接獲大單 河北廠緊急招工
留言說「抱歉」… 大四女生溫州海島失蹤8天 網急尋人

留言說「抱歉」… 大四女生溫州海島失蹤8天 網急尋人
兩會陷霧霾…部長暗訪 揪出唐山4鋼企造假偷排

兩會陷霧霾…部長暗訪 揪出唐山4鋼企造假偷排
澆開水、戳菸頭 河北5小童遭學長凌虐

澆開水、戳菸頭 河北5小童遭學長凌虐

熱門新聞

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19
債券殖利率下降，讓道瓊工業平均指數飆升逾400點，創歷史新高。(美聯社)

紓困案+利率降 道指大漲創新高

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪