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中興通訊Q1淨利年增130.8%至207.7% 超預期

記者李仲維／綜合報導

中興通訊在經歷美國禁運風波後持續復甦，公司2020年財報顯示，營收年增11.8%，創五年來新高，但海外業務收入占比持續下降，公司預估第1季淨利年增130.8%至207.7%，遠超市場預期。

中興通訊發布去年財報及第1季業績預測。財報顯示，2020年中興通訊營收1014.5億元人民幣（約155.98億美元），年增11.8%；淨利42.6億元，年減17.3%。

整體來看，中興通訊頂住新冠疫情和外部環境挑戰的壓力，去年在中國國內和國際市場營收雙增長。中國市場營收年增16.9%；國際市場營收年增2.7%，有所放緩。

財報顯示，公司去年三大業務營收全面增長，營運商網路收入年增11.2%、政企業務收入年增23.1%、消費者業務收入年增7.8%。

值得注意的是，中興通訊預計今年第1季淨利為18億元至24億元，年增130.8%至207.7%，遠超市場預期。公告顯示，公司第1季獲利大增主要由於不斷優化市場格局，營收比去年同期增長、毛利率持續恢復改善，盈利能力大幅提升，以及轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%股權確認稅前利潤約7.7億元所致。

中興通訊17日在A股及港股雙雙大漲，A股收盤上漲6.9%，港股上漲7.4%。多家機構對中興給出買入評級。大摩給予增持評級，預期未來60日股價將會上漲，機率高達70%至80%。

招商證券指出，中興是A股稀缺的同時具備核心高端晶片、政企數通設備、數據庫、消費電子產品等綜合能力的ICT科技巨頭，公司估值仍有提升空間。瑞銀稱，中興業績重點是對今年首季的預測，帶動首季增長的因素是毛利率改善及市占率上升，估計趨勢可持續。

國盛證券指出，中興通訊第一季獲利預測超預期，經營品質持續提升。在科技創新及數位化升級大趨勢、流量持續爆發的大背景下，公司有望抓住歷史性機遇，打開全新發展空間。

花旗則在研究報告中預計，新冠疫情導致的5G投資放緩，市場占有率以及利潤率受壓，將拖累中興通訊今年的盈利增長。

營收 疫情 中國

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