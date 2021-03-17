鴻海砸百億台幣 衝刺電動車

鴻海 董事長劉揚偉16日首度針對外傳將與蘋果造車的說法表態，強調相關消息「純屬謠言」，但鴻海集團衝刺電動車 發展決心不變，今年投入電動車的支出可能超過百億元台幣，明年有望再增加三成，並會在今年決定在墨西哥或美國威州成立第一座電動車廠。

劉揚偉與媒體座談，他先前訂定鴻海「3+3」的發展策略，即將「電動車、數位健康、機器人」三大產業列為新的營運項目，加上「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」這三項新技術領域，每年「3+3」發展策略的投資 金額約100億元，目前主要都是投資在電動車領域。

以2020年為例，鴻海在電動車的投資超過70億元。劉揚偉昨天透露，今年相關投資可能首度超過百億元，換算年增幅約四成。

鴻海16日股價漲2元、收123元，外資大買逾2.7萬張，連七買。

彭博資訊報導，劉揚偉強調，鴻海集團在墨西哥及美國威州都有工廠，可以利用既有的架構，技術勞工與工程人才的來源與負擔能力，是鴻海做出選定廠址的決定性因素。他並透露，將在今年7月1日前決定要在威州廠生產什麼產品。

鴻海集團希望能為客戶製造電動車底盤以上的部分。由於蘋果的電動車計畫正加速推動，鴻海集團也累積了汽車製造能力，以爭取能成為蘋果汽車的合作夥伴。

劉揚偉表示，「將建立我們的能力，使潛在的客戶放心，並把產品交給我們來做」。他並指出，鴻海集團正致力於與飛雅特─克萊斯勒達成合資協議。

外界廣泛報導鴻海將與蘋果合作，打造Apple Car計畫，劉揚偉也首度表態，此事「純屬謠言」。

劉揚偉表示，鴻海集團正與多家美國電動車公司洽談，但迄未達成協議。他重申，製造電動車的目標是達到10%的市占率，且富士康能夠在2024年原定的時程之前，生產固態電池。

另外，鴻海技術長魏國章則指出，MIH電動車平台夥伴數呈等比級數成長，現在會員數已經達到1,065家，其中有三成是全球廠商。MIH聯盟規劃，將自7月從鴻海集團獨立出來。