我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

華為 喊收5G手機專利費

記者蔡敏姿／綜合報導

華為16日宣布將向智慧手機製造商收取5G專利費用，每支費用上限為2.5美元，低於諾基亞、愛立信在內等競爭對手，藉此另闢新的收入來源。

第一財經報導，華為昨天發布「華為創新和知識產權白皮書2020」稱，去年底華為全球持有效授權專利超過10萬件，90%以上專利為發明專利。預計2019至2021三年的專利授權收入在12至13億美元之間。

華為首席法務官宋柳平表示，華為智慧財產權是全球性布局，不區分任何國家，美國公司需要也可以授權，交費就可以。華為主要收入來源是做產品和服務的，智慧財產權非重要的收入來源。

此外，華為還公布華為對5G手機的收費標準：單支手機專利許可費上限為2.5美元，並提供適用於手機售價的合理百分比費率。但具體比率公司沒有透露。為了強化競爭力，華為計畫將收取的專利費用再投入5G無線技術的專利研究。

華為指出，每支的專利費用上限將為2.5美元，低於諾基亞在內等競爭對手。諾基亞在2018年收取的5G SEP產品組合專利費上限為每支約3.5美元，愛立信則對每支收取2.5美元至5美元的專利費。

深圳商報報導，宋柳平表示，目前華為在美國的授權專利超過1萬件，這些專利會給在地產業帶來價值。華為目前已經與美國、歐洲、日韓等主要ICT廠家簽署100份以上專利許可和交叉許可協議。

華為表示，去年2020年商用，僅一代標準的研發就花11年。在對技術定價時要考慮兩方面，一是對技術許可的費用是否能收回研發投資，二是成本，不能設定一個很高的費率 ，這樣業者不能負擔，華為一直採取平衡方式。華為是5G標準的首要貢獻者，但不是定價最高。

智慧財產權研究組織GreyB分析，目前華為共擁有3,007個已宣告5G專利家族，其中約18.3%為正在使用的標準必要專利 (SEP)，為全球排名第一。專利家族指的是一項技術在不同國家或地區提出申請的專利集合。

華為 5G 手機

上一則

疫情退位 通膨成首要擔憂

下一則

股市漲近年 Fed恐助力轉壓力 專家：創造資產泡沫

延伸閱讀

華為開收5G專利費 自稱良心價 單支手機上限2.5美元

華為開收5G專利費 自稱良心價 單支手機上限2.5美元
諾基亞降低成本 2023年前裁員萬人

諾基亞降低成本 2023年前裁員萬人
反駁美指控 孟晚舟律師尋求增加更多證據

反駁美指控 孟晚舟律師尋求增加更多證據
拜登給北京潑冷水！美國宣布：華為威脅國安 無法容忍

拜登給北京潑冷水！美國宣布：華為威脅國安 無法容忍

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％