字節跳動 組建AI晶片團隊 盼掌握更多主動權

又一網路巨頭字節跳動正籌組團隊，投入晶片市場。（中新社）

抖音母公司字節跳動正在為進軍半導體產業招兵買馬，發布相關職缺，主要是布局雲端AI晶片 和ARM伺服器晶片。而字節跳動方面回應，是在組建相關團隊，在AI晶片領域做一些探索。

對於網路科技巨頭來說，加入到自研晶片的競爭當中，一方面是可以減輕對第三方供應的依賴，另一方面是可以降低成本。

半導體行業觀察網報導，網路科技巨頭之前都是採用第三方廠商提供的晶片，但就目前市場情況而言，缺貨的情況時不時地就會出現，例如GPU現在就持續缺貨，而這會影響到雲端市場的供應。

因此字節跳動進行自研晶片，或許能夠在面對缺貨的狀況時，掌握更多的主動權。

此外，美國對中國半導體產業發展所頒布的一系列禁令，也極大地促進了中國本土半導體企業的繁榮，這帶給了字節跳動一些啟發，讓他們參與到中國本土化的賽道中。

字節組跳動目前布局的晶片業務，主要是針對雲端晶片進行了大量的部署。

澎湃新聞報導，字節跳動招聘網站上，以「晶片」為關鍵字搜索，可看見不少相關工作職位信息，例如晶片應用（ARM軟硬體優化）、晶片綜合/STA工程師、晶片DFT工程師、晶片後端設計工程師等，主要在北京和上海。

雖然字節跳動暫未公布自研晶片的具體應用場景，但結合該公司業務來看，旗下抖音、今日頭條等應用要在5G時代繼續保持內容優勢，離不開數據中心和邊緣計算等伺服器晶片的支援。

字節跳動還是致力於打造基於RISC-V的高階智慧領域專用計算平台─希姆計算公司的投資人之一。

但相較於開發難度較高、具有較強針對性的AI雲端晶片來講，基於AI加速的GPU目前在雲端的應用更為主流，因此字節跳動也針對GPU領域進行部署，今年2月投資了GPU晶片設計新秀─摩爾線程。

雷鋒網報導，科技網路巨頭自研晶片在AI和大數據時代並不是新鮮事，谷歌在2016年發布首代自研訂製AI晶片TPU，經過持續的反覆運算，去年8月，谷歌最新的TPU在MLPerf基準測試中打破了六項紀錄。

Techweb報導，從雲端AI晶片領域布局，是網路企業入場晶片市場的主流途徑，BAT（百度、阿里、騰訊）也已展開相關業務，百度AI晶片昆侖日前完成獨立融資，由中信產業基金牽頭，估值約為20億美元。

百度董事長李彥宏在今年的一封全員心中提到，百度自主研發的雲端通用晶片昆侖1，已在百度搜尋引擎和智慧雲生態夥伴等場景廣泛部署，下一代7奈米昆侖2晶片業即將投入量產。

阿里在2020年的雲棲大會上也介紹，含光800的性能透過阿里雲輸出，並且在行人檢測、車輛檢測、物品識別、內容識別、視頻品質增強等AI應用中有4-11倍的性能提升。