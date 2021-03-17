我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

字節跳動 組建AI晶片團隊 盼掌握更多主動權

記者林宸誼／綜合報導
又一網路巨頭字節跳動正籌組團隊，投入晶片市場。（中新社）
又一網路巨頭字節跳動正籌組團隊，投入晶片市場。（中新社）

抖音母公司字節跳動正在為進軍半導體產業招兵買馬，發布相關職缺，主要是布局雲端AI晶片和ARM伺服器晶片。而字節跳動方面回應，是在組建相關團隊，在AI晶片領域做一些探索。

對於網路科技巨頭來說，加入到自研晶片的競爭當中，一方面是可以減輕對第三方供應的依賴，另一方面是可以降低成本。

半導體行業觀察網報導，網路科技巨頭之前都是採用第三方廠商提供的晶片，但就目前市場情況而言，缺貨的情況時不時地就會出現，例如GPU現在就持續缺貨，而這會影響到雲端市場的供應。

因此字節跳動進行自研晶片，或許能夠在面對缺貨的狀況時，掌握更多的主動權。

此外，美國對中國半導體產業發展所頒布的一系列禁令，也極大地促進了中國本土半導體企業的繁榮，這帶給了字節跳動一些啟發，讓他們參與到中國本土化的賽道中。

字節組跳動目前布局的晶片業務，主要是針對雲端晶片進行了大量的部署。

澎湃新聞報導，字節跳動招聘網站上，以「晶片」為關鍵字搜索，可看見不少相關工作職位信息，例如晶片應用（ARM軟硬體優化）、晶片綜合/STA工程師、晶片DFT工程師、晶片後端設計工程師等，主要在北京和上海。

雖然字節跳動暫未公布自研晶片的具體應用場景，但結合該公司業務來看，旗下抖音、今日頭條等應用要在5G時代繼續保持內容優勢，離不開數據中心和邊緣計算等伺服器晶片的支援。

字節跳動還是致力於打造基於RISC-V的高階智慧領域專用計算平台─希姆計算公司的投資人之一。

但相較於開發難度較高、具有較強針對性的AI雲端晶片來講，基於AI加速的GPU目前在雲端的應用更為主流，因此字節跳動也針對GPU領域進行部署，今年2月投資了GPU晶片設計新秀─摩爾線程。

雷鋒網報導，科技網路巨頭自研晶片在AI和大數據時代並不是新鮮事，谷歌在2016年發布首代自研訂製AI晶片TPU，經過持續的反覆運算，去年8月，谷歌最新的TPU在MLPerf基準測試中打破了六項紀錄。

Techweb報導，從雲端AI晶片領域布局，是網路企業入場晶片市場的主流途徑，BAT（百度、阿里、騰訊）也已展開相關業務，百度AI晶片昆侖日前完成獨立融資，由中信產業基金牽頭，估值約為20億美元。

百度董事長李彥宏在今年的一封全員心中提到，百度自主研發的雲端通用晶片昆侖1，已在百度搜尋引擎和智慧雲生態夥伴等場景廣泛部署，下一代7奈米昆侖2晶片業即將投入量產。

阿里在2020年的雲棲大會上也介紹，含光800的性能透過阿里雲輸出，並且在行人檢測、車輛檢測、物品識別、內容識別、視頻品質增強等AI應用中有4-11倍的性能提升。

晶片 AI 雲端

上一則

股市漲近年 Fed恐助力轉壓力 專家：創造資產泡沫

下一則

嚴寒效應 美2月經濟凍傷

延伸閱讀

中芯入股 燦芯半導體要在A股IPO

中芯入股 燦芯半導體要在A股IPO
台積電7奈米助攻 超微發表Milan伺服器晶片搶市

台積電7奈米助攻 超微發表Milan伺服器晶片搶市
金山人語／火星探測、晶片與開源軟體

金山人語／火星探測、晶片與開源軟體
高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠

高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％