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富智康接獲大單 河北廠緊急招工

中國新聞組／北京17日電

鴻海集團旗下富智康中國河北廊坊廠區傳出接獲大訂單，近日緊急招募20多類工種員工。

中央社報導，富智康廊坊廠區近日接獲新訂單，訂單規模大，因此積極對外招募員工。至於客戶性質，消息人士透露是中國本土手機客戶，但他並未進一步透露相關細節。

法人指出，富智康廊坊廠區主要生產小米、魅族、酷派等中國品牌手機和平板電腦等產品。

根據資料，富智康15日開始在中國各大招募網站急聘員工，涵蓋普工、生技、品質檢驗、帳務、物料管控、組裝裝配、測試、數據處理、設備操作、倉儲管理、包裝工等；三個月後轉正職，每月綜合工資為人民幣5000元到6000元（約772美元至927美元），若加上津貼、獎金、加班費等，每月工資上看人民幣8500元（約1314美元）。

河北廊坊廠區是富智康在中國中國的總部廠區，2006年底富智康投資河北省廊坊市龍河工業區，專門從事手機消費電子產品生產製造，2008年落成投產；目前職員工人數達5萬多人，是中國華北地區重要的手機製造基地。

富智康廊坊廠區後續也規劃二期和三期用地建設，屆時員工總人數可到15萬人，擴大無線通訊機構產品事業群（WLBG）及網絡連接產品事業群（NWInG）。

從客戶端來看，產業人士指出，富智康手機品牌營運包括諾基亞（Nokia）、Infocus等；汽車電子主要客戶包括中國百度阿波羅汽車、吉利汽車、中汽創智汽車、宇通客車等；手機製造客戶包括華為、小米、Oppo等，Google、微軟、亞馬遜也是富智康客戶。

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