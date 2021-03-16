我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

中70城房價漲幅 近4月最大 「就地過年」帶動需求

記者蔡敏姿／綜合報導
中國上月新屋年漲4.3%， 一二線城市漲最猛。
中國上月新屋年漲4.3%， 一二線城市漲最猛。

中國國家統計局15日公布2月70個大中城市新建商品住宅價格指數，路透估算年漲4.3%，為四個月來最大，房價上漲速度有加快的跡象，尤其一二線城市漲最多，一線城市大漲4.8%、二線城漲4.5%，都高於平均值。

數據顯示，70個大中城市新建商品住宅價格指數，漲勢已經延續65個月，房價持續上揚，若以單月來看，月漲0.4%，也是半年來最大。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，若按月來看，2月一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.5%。二手住宅月漲1.1%，其中，北京、上海、廣州和深圳新房價格分別上漲0.7%、0.5%、0.9%和0.1%。

中新網報導，值得注意的是，當月，北京、上海、廣州、深圳四城二手房價格漲幅分別為1.2%、1.3%、1%和0.9%，包攬了當月70城二手房價月漲幅的前四位。

31個二線城市新建和二手住宅銷售價格月均上漲0.4%，與上月一致。35個三線城市新建和二手住宅銷售價格分別月漲0.3%和0.2%。

諸葛找房數據研究中心分析師陳霄認為，2月受到「就地過年」政策的影響，多數民眾留在當地過年，帶動一線城市房市需求大增，市場活躍度較高。近期滬深廣等城市緊急加碼調控，穩房價穩預期，預計後期隨著政策逐漸發酵，價格漲幅將逐漸回落。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，2月，一線城市仍是房價上漲的主要帶動因素，二、三線城市房價月漲幅依次減弱，表明核心城市市場的動能較強。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾分析，2月價格上漲的城市數量雖增加，但主要是去年底以來市場熱度的延續，隨著一系列調控政策的穩步推進，3月預計數據會有更顯著反饋。

中指院表示，短期內部分熱點城市房價政策有望繼續收緊。此外，3月為春節後首月，預計房企推盤節奏將明顯加快，市場供應增加，預計3月百城新建住宅價格將保持穩中有漲態勢。

房價 分析師 北京

上一則

中芯入股 燦芯半導體要在A股IPO

延伸閱讀

中國嚴查信貸資金違規流入房市

中國嚴查信貸資金違規流入房市

打房來真的！中國多地嚴查貸款資金違規流入房市

打房來真的！中國多地嚴查貸款資金違規流入房市
中國放寬防疫隔離期 廣東江蘇多地下調至14天

中國放寬防疫隔離期 廣東江蘇多地下調至14天
華人擬集體控告國務院 促廣州總領館盡快恢復辦理EB-5簽證

華人擬集體控告國務院 促廣州總領館盡快恢復辦理EB-5簽證

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
AWS去年第4季市占率約為34%，雖仍為雲端事業霸主，但面對微軟的雲端事業市占率快速增至20%，AWS勢必要支援企業客戶使用更多服務。路透

AWS和Palantir聯手 亞馬遜雲端事業如虎添翼

2021-03-09 11:12
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

參院通過紓困案 道指大漲創新高

2021-03-08 16:36
Zoom創辦人兼執行長袁征。(美聯社)

Zoom袁征轉贈三分之一持股 價值約60億美元

2021-03-08 19:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」