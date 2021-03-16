鴻海成都廠區 再次入選「燈塔工廠」

鴻海 集團宣布，旗下成都廠區入選世界經濟論壇（WEF）2021年首批燈塔工廠，讓勞動效率提高兩倍，整體設備效率提高17%。這是鴻海集團繼2019年深圳廠區入選後，第二座獲得WEF認證的燈塔工廠，鴻海在2021年預計複製20座燈塔工廠落地，達成集團轉型升級的終極目標。

WEF公布2021年首批燈塔工廠名單，本次全球僅有15家工廠入選，鴻海繼2019年深圳園區入選後，再次以成都園區入選。作為少數擁有兩座認證燈塔工廠的企業，鴻海以實力驗證全球科技製造服務龍頭地位。

鴻海董事長劉揚偉表示，第一次獲評WEF燈塔工廠，證明鴻海擁有一座世界一流的智慧製造工廠，第二次獲評則表明，鴻海成功建立一套燈塔工廠孵化體系。

他強調，數位化轉型不是一道選擇題，而是一種必然的發展趨勢，只有主動擁抱數位化轉型的公司，才能在未來持續保持業界領先地位。劉揚偉預定在3月17日的WEF發表專題演講。

今年WEF評選成都園區獲選理由，特別強調鴻海在面對快速增長的業務需求和技術熟練工人不足時，成都園區採用混合實境、AI 和物聯網技術，使勞動效率提高兩倍，整體設備效率提高17%。