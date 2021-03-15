中國人行資金 零投放零回籠

中國 人民銀行上周連續五個交易日對市場資金保持零投放、零回籠，市場分析指公開市場穩如磐石的操作，進一步明確人行的中性態度，本周將續做的MLF（中期借貸便利）也難有驚喜，平量附近續做可能性極大。

路透報導，3月以來，人行的流動性調控愈發穩健，整齊劃一的人民幣百億元逆回購已持續兩周，上周五個交易日的操作量更是精準對沖到期量，對市場資金保持零投放、零回籠。

分析人士認為，「兩會 」期間傳遞出的政策信號，仍強調政策回歸常態堅持適時適度的思路，不會急於求成。而春節前一波情緒起伏後，市場政策預期已達相對均衡的狀態，3月儘管面臨跨季，但季末有財政集中投放，只要輔以一定逆回購支持，資金面預料難以掀起太大波瀾。

資料顯示，3月僅有一筆MLF到期，規模為人民幣1000億元（約153億美元），到期日為16日，按人行一般於每月15日進行MLF操作的慣例，3月續做可能在15日進行。

光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，人行小量、高頻率操作，主要還是近兩周市場流動性整體處於適度寬鬆格局。

人行也向市場釋放信號，將保持資金面合理充裕，不溢出也不會明顯減少，政策平衡好經濟恢復和資產泡沫風險防範。

國泰君安證券研究所固收團隊最新報告指出，後續來看，人行暫時不存在進一步收緊流動性的動力。由於財政有「季末花錢」的慣例，3月財政庫款可能會有大額投放，1月已經表現出加快財政資金減少淤積、聚力增效的政策意圖。

金融市場資深研究員鄭葵方也認為，2月金融數據超預期，對應中國2月的進出口超預期增長，顯示實體經濟復甦態勢強勁，融資 需求旺盛，並非來自金融市場的投機套利需求，不會導致人行貨幣政策的必然收緊。