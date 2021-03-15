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福建兩台資 改註冊陸企

記者戴瑞芬／綜合報導

福建省今年公布首批在閩台胞台企同等待遇清單，開放台資可以申請註冊為大陸企業。廈門自貿片區市場監督管理局證實，3月已有兩家台資企業轉變外資身分，申請陸企落地。

福建省今年1月初對外披露首批225條對台胞、台商的同等待遇清單。其中「在福建自貿區內的台資企業，可申請註冊為大陸企業」；無論是市場准入前還是准入後，台企都與大陸企業享受同等待遇。

在此之前，福建對台66條曾提及在福建自貿區新設立的台資企業可按大陸企業申請註冊。

台商以往到大陸投資辦企，必須要從台灣或其他第三地投入資金，面臨經濟部投審會審查；到大陸後，台資視同外資，受外資准入負面清單約束，部分行業對台資企業有限制。

人民政協報報導，廈門市台商協會會長吳家瑩對此指出，「台企在自貿區內按照內資註冊，實際上就是放寬了台企在外資准入負面清單的限制。」

報導指出，廈門自貿片區市場監督管理局更主動為台商準備申報，促使台資企業註冊為大陸企業。

報導引述廈門自貿片區市場監督管理局副局長李春暉說，「我們抓住這一機遇，利用自貿片區大嶝對台小額商品交易市場和兩岸三創基地平台的優勢，與自貿區管委會密切配合，對有意向的台胞進行政策宣傳和申請輔導，很快就有兩名台胞率先註冊。」

廈門自貿區市場監管局指定專人全程為台商服務，並表示，下一步還將設置台胞投資專窗。

大陸今年3月全國「兩會」上提出「十四五規劃和2035年遠景目標」，在深化兩岸融合發展方面提到，要完善保障台胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，持續頒布實施「惠台利民」政策措施。

根據了解，製造業台商較有可能申請成為陸資享受等同陸企的待遇，服務業台商考量資金流動的方便性，目前多先觀望暫不申請為陸企。

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