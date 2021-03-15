「先生存再發展」 中芯戰略轉向 緩攻先進製程

「先生存再發展」，目前中芯國際聚焦於較為成熟的14奈米製程工藝，不再尋求快速衝擊更先進工藝。（歐新社）

中芯國際調整發展戰略，陸媒分析，中芯買不到先進設備後已悄悄調整戰略，中芯現在的發展戰略就是「先生存再發展」，主攻成熟的14奈米製程擴充設備提高產能，不再尋求快速衝刺更先進工藝製程。

新浪科技報導，其實這樣的策略在去年美國禁令生效時，業界便有中芯國際放棄追逐更先進工藝轉而加碼成熟工藝的消息傳出。當時公司發布公告回應時表示，初步評估短期內營運、財務狀況不會受到重大不利影響，但是10奈米及以下先進工藝的研發、產能建設，會有重大不利影響。

實際上，中芯國際也是這麼做，3月初發布公告表示與荷蘭ASML達成一筆12億美元的深紫外光（DUV）設備的購買協定，而非先進工藝的極紫外光（EUV）設備，而中芯國際正在努力重新獲得訂單，特別是14奈米製程工藝訂單。

先前不久，再度從供應鏈傳出中芯國際14奈米製程工藝產品良率已追平台積電 同等工藝，水準達約90%到95%，各製程產能滿載，部分成熟工藝訂單已排至2022年，在目前全球缺芯的大環境下，中芯國際應該不缺訂單。

中芯國際在今年2月初公布去年第4季財報時表示，計畫今年成熟12吋生產線擴產1萬片，成熟8吋生產線擴產不少於4.5萬片。未來將考慮加強第一代、第二代製程工藝多元平台開發和布建，並拓展平台的可靠性及競爭力。

據了解，以目前缺貨嚴重的汽車晶片 為例，14奈米製程已足以生產各種汽車晶片，一旦生產設備到貨，將能夠快速投入生產，緩解汽車晶片缺貨的問題。

上設備、加產能，已成為中芯國際新的利潤增長點，尤其是14奈米製程工藝，雖然放眼國際14奈米製程工藝並非最先進，但可見運行模式已經形成了從盈利到研發的良性循環，公司發展也逐漸進入穩定的軌道當中。

只是中芯國際若是停留在14奈米製程，與台積電的3奈米製程大約兩代的差距將會成為一條難於逾越的紅線。