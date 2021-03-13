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哈爾濱打造「北極熊飯店」 挨批虐待動物

中國新聞組／北京13日電
從北極熊酒店房間俯視北極熊兄弟。（取材自黑龍江日報）
從北極熊酒店房間俯視北極熊兄弟。（取材自黑龍江日報）

中國大陸酒店業者為了搶遊客，花招百出，黑龍江省哈爾濱有一家即將開幕的業者，竟打造出北極熊酒店，號稱從餐廳到每一間客房，從窗戶看出去，就能看到活生生的北極熊，被動保團體痛批虐待動物。

綜合媒體報導，這家號稱全球第一家的北極熊酒店，24小時有北極熊陪伴，營造出走進北極冰天雪地的感覺，再從房間窗戶望出去，就可以看到，好幾隻活生生的北極熊；酒店是由中國和俄羅斯、日本設計師，聯手設計，在3月12日對外營業。

在哈爾濱極地公園內，一棟房頂布滿冰川、4隻北極熊在冰川上行走的極地建築就是北極熊酒店。該酒店最核心建築特點是酒店與北極熊館合二為一，白天，隨時可以看到北極熊嬉戲玩耍；夜裡，隔窗與北極熊「同眠」；用餐時，北極熊就在你腳下漫步。

報導說，酒店所有房間以北極熊生活區為圓心，環繞而建，房間裝飾分為多個主題，有的是極地冰川主題，有的是北歐風情主題。透過房間的強化玻璃牆，可以清晰地看到兩隻北極熊正在玩耍。

餐廳地板是用5層強化玻璃製成，安全可靠，顧客用餐時可以360度觀賞北極熊。每個客房安裝的也是強化玻璃，可以無死角觀看到北極熊的生活常態。

為了給遊客增加更多的體驗感，北極熊館還修建了高科技3D立體互動區，遊客身影從互動屏幕前閃過，屏幕上的海豚就會飛身而出，濺起一片片水花。小朋友也可以走向前，揮動小手，讓海豚躍出水面。

同時，北極熊館修建了室外陽光區，北極熊可以到露天室外，溜冰、玩雪、曬太陽。

哈爾濱北極熊酒店總經理戴瑞說：「我們遊客與北極熊只有一塊玻璃之隔，但是又沒有任何的柵欄，遊客觀賞北極熊，會非常的舒服。」

像這樣把動物，關在一個空間裡的行為，業者宣傳的很開心，但網路已經罵成一片，痛批問過北極熊願意嗎，根本浪費錢，沒有冰北極熊根本不會開心。

動保團體「善待動物組織（PETA）」也呼籲旅客不應該入住，應抵制這種無良酒店，尤其北極熊活動時間長達每天18小時，更需要數千英里的活動範圍，竟被殘忍地囚禁在酒店裡。

冰川 中國 俄羅斯

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