百度香港IPO將募資36億美元 北京鞏固香港金融中心地位

百度將在香港第二上市。 （路透）

全球最大搜索引擎「百度 」12日公布香港 第二上市的定價方案，預計最高將募資港幣280.25億港元（約36.2億美元）。這也是繼阿里巴巴、網易、京東之後，又一家重量級中概股赴港上市；據悉，B站（嗶哩嗶哩）、微博、攜程等中國網路科技巨頭也計畫到香港上市。

中國證券 時報指出，百度等眾多中概股的「回流」，將有助於鞏固香港國際金融中心地位。金融界分析，在香港面臨政治緊縮的同時，北京當局全力鞏固香港的經濟與金融中心地位。

證券時報指出，籌資金額是定義國際金融中心的核心指標，港交所過去11年7次奪得全球募資額桂冠，其中「回歸」的中概股起到了決定性作用。

香港股市長期以金融與地產為重。隨著眾多新經濟領域的中概股「回歸」，可望根本改變港股權重上市公司類型單一的現狀，而且新經濟公司獨有的成長性，將能明顯提高港股的整體估值。報導稱，大型中概股赴港上市還能優化港股結構、活躍交易、增強市場的長期競爭力。

2019年阿里巴巴香港二次上市募資金額就超過港幣1000億元（約129.2億美元），占港股當年融資總額的3成以上；2020年網易和京東在香港上市的募資總額也超過港幣500億元（約64.6億美元）。

今年第一季，快手IPO已募資逾港幣400億元（約51.7億美元），百度此次上市融資額也達港幣280億。證券時報稱，可預見，2021年又將成為香港市場的「募資大年」。

百度、阿里巴巴、京東、快手、網易等新經濟公司登陸港股，還將提升恒生指數中新經濟企業的比重，報導稱為香港「構築起新經濟護城河，讓香港資本市場能更好地行走於全球資本最前沿」。

證券時報表示，眾多新經濟公司登陸港股後，還可以將香港窗口作用充分激發，讓國際社會和資本通過參與香港市場，關注和投資眾多來自中國的新經濟公司，分享經濟體成長紅利。