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台積電信心喊話 能度過缺水難關

記者李孟珊／台北12日電
台積電昨日發起植樹薪傳計畫，董事長劉德音談缺水議題，有信心度過難關。記者李孟珊／攝影
台積電昨日發起植樹薪傳計畫，董事長劉德音談缺水議題，有信心度過難關。記者李孟珊／攝影

晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音12日表示，台積電營業很暢旺有賴台灣社會的支持和環境的包容，台積電希望台灣在節能、節水、降低碳排放與廢棄物等，有效地進行管理汙染，這也是台積電與供應商努力的重點方向，針對缺水，有信心度過難關。

台積電昨日發起植樹薪傳計畫，從廠區所在位置出發，攜手桃園、新竹、台中、台南四地市政府同步植樹，以實際行動共同推動都市與社區綠化，留給下一代子孫更永續的綠色未來；劉德音與台積電慈善基金會董事長張淑芬都出席，與台中市長盧秀燕一起種樹。

而針對缺水議題，劉德音回應，有賴各廠區節制和供應商的努力，一起度過難關。

台灣是全球最大半導體生產基地之一，但去年至今降水稀缺，今年2月底工業區也開始限水，其中桃園、台中、新竹和苗栗的工廠更被要求減少耗水量達11%。

半導體產業是用水大戶，對回收相當在意。台積電108年度企業社會責任報告揭露深化廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水率及降低系統排放水損失等四大節水方向。除了加強機台廢水回收，有五座廠區全面導入「回收水再精煉為工業用水」，有效節水達128.6萬公噸，108年度總計新增節水量達328萬公噸。

為了迎戰缺水危機，台積電已經開始啟動缺水緊急因應措施，包括在各廠設置足夠二天的用水量池，備妥水車跟水源，以最大限水20%時的水源補給為因應狀況。

晶圓代工二哥聯電有八大節水方法，包括開源回收，節流減量、持續改善，與環境保護相結合、透過日常管理手法以達未發管理之效、廢水分流多重再利用，提升水資源最大效益、建立水資源管理制度，查核用水平衡圖，用水合理化等。

根據聯電官網資料顯示，2019年有達成年度水資源減量目標，新增用水減量18.7萬噸，2020年用水強度減10%。

此外，聯電因歷年持續推動節水及減量回收措施，且製程回收率高，總回收水量已超過新增之總取水量，水回收再利用的總水量占總取水量的百分比可達200%以上。

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